大陸浙江一名男子1年多前結婚，婚後夫妻倆都希望生孩子，但努力了許久卻未果，因此他們便去醫院檢查，檢查後醫師告訴他，「你們是無法生育的，因為你跟你妻子的性別一樣！」，讓男子當場傻眼，活了32年一直以為自己是男生的他竟是女兒身。

根據《廈門網》報導，居住在浙江杭州的32歲曉剛(化名)，身高只有150公分，而且皮膚黝黑，1年前在親友的介紹下結識妻子，婚後兩人希望能有孩子，因此不斷努力「造人」卻未果，另一半甚至抱怨他「不行」，兩人便至醫院檢查。

曉剛先在自家附近小醫院檢查，照超音波時被醫師告知，他的腹腔內有子宮，但弔詭的是，曉剛有鬍子及喉結，每個月也沒有來月經，由於擔心檢查有誤，他又跑至浙江大學醫學院附屬第一醫院內分泌科，初步檢查發現，曉剛確實有子宮，且膀胱後方未見明顯的精囊腺迴聲，陰囊內的睾丸、附睾也不明顯。

內分泌科副主任董鳳芹醫師進一步發現，曉剛下體可見大陰唇融合，陰蒂長約2cm，但卻未看見陰道口及陰囊，因此又對他做荷爾蒙和染色體檢查，發現他的雄性荷爾蒙數指極高，包括鹽皮質激素、睾酮都偏多，但皮質醇下降，導致腎上腺皮質激素升高，其染色體卻為「XX」，代表曉剛生理其實是女性。

曉剛得知後難以接受，因為他在成長過程中，身體都未出現女性特徵，而醫師則說明，他患有一種叫先天性腎上腺皮質增生症的染色體隱性遺傳疾病，父母若帶有隱性基因，子女就有4分之1機率會遺傳，而他就是其中之一，這些異常在青春期時其實都能被發現，但因父母缺乏性知識，才會導致曉剛直到32歲才知道認錯性別。

不過曉剛生理是女性，為何會有男性生殖器，醫生則解釋，胚胎的性腺組織形成後，女嬰在受孕10至12週前，會受到增高的雄性荷爾蒙的影響，因此外陰會出現不同程度的男性化表現，而遺傳缺陷基因則會產生過多雄性激素，導致外生殖器發育異常，出生後被當做是男嬰。目前曉剛已接受心理諮詢，及藥物治療調整身體內激素。