為了賺錢過生活，每個人都非常努力工作，夢想著自己有一天能夠財富自由。不過大陸一名男子十分大膽，儘管還沒有存到足夠的錢，他仍毅然決然地辭職，帶著妻子回到家鄉，找了一處山洞定居，之後他還在山洞內開了一間釀酒廠，如今一年就可賺進約100萬人民幣（約新台幣430萬）！

根據《梨視頻》報導，今年34歲的朱齊紅原本在一間工廠內擔任管理人員，4年前因為不想再在外工作，再加上家中長輩原先從事釀酒事業，他想將這個手藝繼續傳承下去，所以毅然決然辭職，帶著妻子一起回到位於貴州遵義的家鄉，找了一處山洞定居，並且四處籌錢作為創業基金，在山洞內開了一間釀酒廠。

朱齊紅透露，之所以會選擇山洞，主要是因為藏酒的條件特別好，不僅恆溫還能避光，洞藏一年就可以達到在常溫儲藏3年的效果，另外山洞內的水質也很不錯，非常適合用來釀酒。

不過在創業之初，夫妻倆也經歷過一段困難的時期，妻子娘家非常不支持兩人的婚事，但她還是堅持嫁了過來，沒有資金的他們，甚至將結婚收到的禮金也全都拿出來創業，而妻子對於這樣的生活也沒有任何怨言，還說：「只要兩人感情好，在哪裡生活都可以的」。

所幸夫妻倆的堅持在幾年後終於有所收獲，光是去年朱齊紅一家就靠著釀酒生意賺進100萬人民幣，利潤也有40萬人民幣左右（約新台幣172萬），翻轉了原本窘困的經濟狀況，他們也打算這輩子就這樣生活下去。

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