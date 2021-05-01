大陸遼寧一名貓飼主發現自家養的母貓生下4隻寶寶，由於無法一次照顧這麼多隻貓，因此她便將小貓陸續送養，最終只剩下一隻，日前她在睡前查看小貓狀況，發現牠似乎知道手足都被送走，因此感到相當難過，獨自坐在角落，神情看起來很落寞。

綜合陸媒報導，居住在遼寧大連的馬姓女子養了一隻母貓，先前剩下了4隻小貓，由於她無法一次養這麼多隻，因此將貓幼崽陸續送養給別人，送到只剩最後一隻，馬女提到，就寢前她有透過寵物監視器查看貓狀況的習慣，因此日前晚上約11點左右，她便起身查看，卻讓她看到心碎畫面。

馬女表示，送走第3隻小貓時，最後一隻小貓正在睡覺，因此並未察覺，待牠半夜起床時，才發現只剩牠自己一隻，沒想到小貓竟坐在角落，露出失落的神情，眼睛甚至變得淚眼汪汪，一直盯著地板看，讓馬女看了非常不忍心，因此便起身陪小貓玩，直到凌晨2、3點才去睡覺，而目前這一隻小貓也順利找到主人。

影片曝光後，不少網友回應「牠當時一定很害怕，想說兄弟姊妹怎麼都消失了」、「這個眼神太可憐了，感覺好委屈」。不過貓咪真的會因傷心而哭嗎？臉書粉專《逗貓貓pet hotel 精品貓旅館》就曾指出，貓會落淚的原因可能是鼻淚管阻塞、貓皰疹病毒、眼睛受到刺激或耳朵有問題所導致。