許多家長都喜歡帶著孩子到動物園，認識各式各樣的動物。然而最近大陸一名媽媽帶著兒子逛到動物園的草原狼區，裡面關著的猛獸卻發出「汪汪」的叫聲，讓媽媽非常傻眼，不過園方事後出面澄清，影片中的動物確實是狼，但為何會發出汪汪叫的聲音，原因並不清楚。

綜合陸媒報導，閏女日前帶著兒子到位於陝西寶雞的動物園參觀，當時剛好逛到草原狼區，看到裡面的猛獸就站在玻璃窗前，兒子起初將牠認作小狗，說了句：「狗狗汪汪」，閏女立刻糾正，向兒子介紹：「這是草原狼」，沒想到話剛說完這隻「草原狼」就突然「汪汪」叫了起來，讓閏女感到相當傻眼。

對此，動物園在上月30日也給出回應，表示影片中的動物確實是草原狼沒錯，並不是哈士奇或其他品種的狗狗，但為何這隻草原狼會發出狗的叫聲，園方則稱並不清楚，無法給出肯定的答案。

新聞曝光後，許多網友感到非常困惑，紛紛留言：「傻傻分不清」、「我猜肯定有狗晚上過來教牠外語」、「狗都會狼嚎了，那狼會狗叫也不奇怪吧」、「狗確實是一種狼，狼也確實會汪汪和搖尾巴，但我還是覺得這就是一條狗」、「我看起來就像是哈士奇啊…」。

有專業網友表示，狗和狼就是同一物種，在DNA分析結果中也顯示兩者為近親，所以狼會汪汪叫是很正常的事情，只不過比較少見，另外也有人透露，可以透過尾巴來區分兩者的差別，「上豎是狗，尾垂為狼，狗尾柔軟，狼尾僵硬」。