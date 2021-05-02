波蘭考古學家日前發現了世界第一具保存完好的懷孕木乃伊，這具木乃伊原本被認為是男性傳教士，直到前陣子透過X光和電腦斷層掃描後，才發現祂竟是一名20到30歲、懷孕約7個月的女性。

這具女性木乃伊推測死亡時年紀介於20到30歲之間，且已懷孕6.5到7.5個月。(影片來源/YouTube/National Post)

根據《Live Science》報導，這具木乃伊在1826年被捐贈到波蘭的華沙大學（Uniwersytet Warszawski），棺木上的銘文標示著裡面是一名男性傳教士，所有人也對此深信不疑，一直以來都沒有對這具木乃伊做過任何研究。直到最近展開了波蘭木乃伊計畫，考古學家們利用科技檢測波蘭國家博物館的古物，才終於察覺異狀。

目前仍不清楚這名女性的死亡原因，但考古學家推測，應該和懷孕期間的高死亡率有關聯。(圖/路透)

透過X光和電腦斷層掃描，考古學家發現這具木乃伊是一名介於20到30歲之間的女性，且死亡當時已經懷孕6.5到7.5個月，波蘭人類學家兼考古學家瑪澤娜（Marzena Ozarek-Szilke）透露，他們最初發現木乃伊沒有陽具，反而擁有乳房和長髮時感到十分訝異，「當我們看到（嬰兒的）小腳丫和小手時，真的嚇了一大跳」。

不過神奇的是，這具女性木乃伊的肺、肝、腸胃和心臟都曾被挖出進行防腐處理，再放回體內，這在古埃及是相當常見的作法，但他們卻沒有對胎兒作出同樣的行為。

另外考古學家也不清楚這名女性的死因，波蘭木乃伊計畫主任渥伊切赫（Wojciech Ejsmond）推測，可能和懷孕有著極大的關聯，「在那個時期，懷孕期間的高死亡率早就不是秘密」，之後研究人員會在進一步調查，來了解這名女性的死因，以及胎兒為何留存於木乃伊體內。