國外一名熱愛小動物的女子在野外遊玩時，突然發現一個粉色的身影，原以為是剛出生的「無毛豬」，擔心落單的牠沒人照顧，女子就將牠帶回家照顧，沒想到養了2周後卻越養越不對勁，眼前這隻生物似乎跟她認知的不太一樣，嚇得急忙放生。

搜狐號「獸醫小明」日前分享了這則趣聞，內容提到國外一名女子趁著假期外出遊玩時，被一團影子吸引住目光，上前一看發現竟是一隻無毛豬，身上粉嫩的樣子，研判應是剛出生不久，加上一點攻擊性都沒有，女子擔心牠在野外落單會有危險，便毅然決然的將牠帶回家飼養。

what is an aardvark? is it an anteater, an armadillo, or a pig? don't tell me god doesn't make mistakes pic.twitter.com/CxV3vE54dP — Megan Neuringer (@MeganNeuringer) December 27, 2017

然而隨著時間過去，這隻「無毛豬」長大後卻開始變樣，不僅體型越來越大，還長出尖銳的爪子，鼻子也明顯變長，跟大眾認知的豬不太一樣。尤其這隻生物葷素不吃，明明沒吃什麼東西，卻越長越大隻，平時的樂趣就是在院子裡刨土，這一切看在女子眼裡，她越想越不對勁，最後跟友人討論後決定放生。

事實上，這隻生物名叫「土豚」，只分布在非洲，又稱非洲食蟻獸，有著歐洲中世紀精靈一般的長耳朵，聽覺相當敏銳，身體則像一隻放大版的老鼠，但鼻子卻和豬很相像，牠們四肢短小，強健的四足帶有鋒利的爪子，用來擊碎蟻巢，並搭配長度驚人的舌頭和黏性十足的唾液，獵食牠們最愛吃的白蟻。

身為夜行性動物的牠們，白天會藏在洞穴中休息，黄昏時才外出覓食，除了白蟻，也會獵殺鼠類、昆蟲來吃，但原則上仍以白蟻為主食，通常每晚可以吃掉5萬多隻的白蟻。