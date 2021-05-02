大陸一名婦人最近發現，家裡的窗外掛著一團不明的詭異毛球，讓她有些害怕，於是打電話通報當地消防隊，沒想到救援團隊前往現場後，發覺這團毛球居然是大陸的國家一級保育動物「蜂猴」。

根據《新華社》報導，4月29日雲南省隴川縣，一名劉姓婦人發現家裡的窗外掛著一團詭異的毛球，她大膽湊近一看，覺得這團毛球和動物「蜂猴」非常相似，於是打電話通報相關單位，隨後隴川縣公安局森林警察大隊和消防救援大隊都分別派了救援人員來到現場。

經過確認後，這隻動物確實為大陸的國家一級保育動物「蜂猴」。從影片中可以看見，一名救援人員先是伸出一根長棍子，試圖讓蜂猴握住，但牠全程都緊抓著窗外的鐵柵欄不放；之後消防人員架設梯子，徒手抓起了這隻蜂猴，才終於成功把牠救下。

新聞曝光後引起眾多網友關注，大家看到影片都覺得蜂猴十分可愛，忍不住歪樓，開玩笑地說：「空中一字馬絕了，是我遠遠達不到的水準」、「牠小眼神好委屈、好可愛」、「蜂猴：害怕辣（那）麼大，看我給你比劃比劃」、「在空中的姿勢太可愛了吧」、「被掐住了命運的後脖頸」。

據悉，蜂猴擁有一雙面向前方的大眼睛，耳朵也很大，是一種主要產於印度和斯里蘭卡雨林地區的小型原猴，牠們屬於群居動物，晚上分頭覓食，白天就聚集到巢穴裡睡覺。不過目前因為獵殺和棲息地減少，蜂猴的數量也大幅縮減，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種（Endangered Species）。