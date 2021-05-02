抖音帳號「@豬河馬」經常分享自家養豬日常，然而並不是所有的豬天生溫馴，也有豬性格火爆，脾氣一來誰也攔不住。這天有兩隻豬一言不和，隔著圍欄失控互咬，不管飼主怎麼制止都沒用，直到崩潰怒嗆「我要跟媽媽講哦！」才瞬間終止豬豬大戰，識時務的表現讓網友全笑瘋了，直呼「原來這句話，豬豬界也通！」

影片中可見，花色一黑一白的兩隻豬隔著欄杆大打出手，其中一隻甚至跳起來，半身越過欄杆，狂咬隔壁黑豬的耳朵，眼見場面越來越失控，飼主不斷高聲調停也被當作耳邊風，直到使出「必殺技」，隔空怒吼「不要打架！再打我就跟媽媽講哦！」兩隻豬這才心不甘情不願的直接收手，不過白豬依舊十分不悅的撐著上半身，望向鏡頭，黑幫派頭十足。

飼主僅用一句話就順利平息兩豬大戰的過程，讓網友看了嘖嘖稱奇，爆笑直呼「不管什麼生物只要搬出『媽媽』都變乖寶寶」、「不要打了！要打去練舞室打！」、「閣拍攏掠去做肉鬆！（再打通通抓去做肉鬆）」、「瘋起來真的沒在客氣的」、「沒吃過豬肉，也要看過豬打架」。

人類蓄養「家豬」的歷史相當悠久，過去多數是食用加熱過的廚餘或蕃薯葉，不過隨著企業化大型經營後，漸漸改成專用飼料。在台灣部分客家地區以及新北市三峽區的清水祖師廟仍有神豬競賽活動，被視為地方上的傳統文化。