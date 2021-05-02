加拿大一對夫妻在2017年購買了一隻大丹幼犬，希望長大後可以當作家裡的護衛犬，然而4年過去，這隻大丹雖然長成1.5公尺的大狗，但內心始終覺得自己是個幼犬，常常忽略自己的體型和體重坐到主人身上，更搞笑的是，牠還非常膽小，看到襪子、花椰菜等小東西都會嚇到逃跑，讓主人直呼：「和當初想的不一樣！」。

根據《每日郵報》報導，28歲的克里斯（Chris Fulton）和妻子薇莉（Wylie）居住在加拿大安大略省，夫妻倆在2017年買了一隻大丹幼犬，取名為布魯斯基（Brewski），期望牠長大後可以當作家庭護衛犬。

然而4年過去，布魯斯基雖然已經長成4英尺（約1.5公尺）、196磅（約89公斤）的大狗，但內心似乎還停留在小時候，常常忽略自己的體型和體重，想要坐到主人的大腿上，可愛且無厘頭的行為讓克里斯覺得無奈又好笑，「這實在讓人喘不過氣」。

除此之外，布魯斯基的膽子也沒有跟著體型一起長大，克里斯透露，布魯斯基害怕的東西非常多，像是糖果包裝紙、襪子、花椰菜等，火警這類巨大且刺耳的聲響也會嚇到牠，牠也討厭待在狹小的空間裡，而且布魯斯基雖然對其他狗狗很友好，但牠非常不喜歡小動物，「牠害怕的東西實在太多，無法一一列舉出來」。

布魯斯基膽小的性格就像是真實版的卡通角色「史酷比（Scooby-Doo）」，讓克里斯和薇莉都哭笑不得，「牠就像是一隻容易受驚的貓，牠超級可愛，但這不是我們最初所期望的」，儘管布魯斯基的個性和想像中有著極大的差異，夫妻倆還是相當疼愛牠。