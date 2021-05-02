不少家長會趁著周末假日帶著孩子前往動物園遊玩，其中老虎總給人威風凜凜的凶狠印象，沒想到大陸網友日前卻捕捉到兩隻老虎高調曬恩愛的甜蜜畫面，讓眾人直呼「難道這就是傳說中的『愛老虎油』嗎」。

綜合陸媒報導，湖北宜昌的三峽野生動物園內，有民眾直擊兩隻威風凜凜的老虎愜意地躺在地上曬恩愛，不但面對面抱著睡覺，還嘟嘴大玩親親，引起眾人圍觀。

畫面中可見，兩隻大老虎躺在圍欄內的草坪上，不但彼此伸出前肢攬住對方，另一隻還率性的將後腳也跨在另一半的肚子上，更有趣的是，牠們還嘴對嘴親親，陷入熟睡狀態。

溫馨畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「這虎糧撒得，不服也不能怎樣」、「抱著也就算了，兩隻還腿互相翹著，翹著也就算了還親著嘴」、「這難道是傳說中的『愛老虎油』？」、「連老虎都懂得秀恩愛」；也有人哀怨直呼「連老虎都成雙成對，我卻還是單身狗」、「老虎竟然都能抱著睡覺，我輸了」、「光天化日的，你們夠了」。