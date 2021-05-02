哈士奇雖然看起來冷酷、凶狠，卻經常做出讓人摸不著頭緒的行為，反差萌的形象讓牠們被稱作「二哈」。最近法國一名飼主分享了家中哈士奇的詭異舉動，牠散步到一半，突然停在草叢旁發呆，下秒就一頭栽進草地裡，影片曝光後讓網友全都笑翻了。

法國女飼主布里森（Océane Brisson）養了一隻名叫潘朵拉（Pandora）的哈士奇，她時常在TikTok上分享和愛犬的日常互動，近日一段影片發布後引起許多網友熱議。從畫面可以看到，布里森牽著牽繩帶潘朵拉外出散步，沒想到中途牠卻突然駐足在一處草叢旁，像是被催眠了一樣，呆呆地盯著草叢看，幾秒後就突然跳起，一頭栽進草地裡，只留下屁股和尾巴在外面。

影片曝光後吸引了大批網友關注，上傳至今已經突破1000萬觀看人次，甚至還被臉書粉專「Woof Woof」轉發，許多網友都覺得潘朵拉的行為非常逗趣，也有人推測牠可能是在捕捉某些獵物，「這是新品種的哈士奇鴕鳥嗎？」、「很純的哈士奇無誤」、「妳的狗好像壞掉了哈哈哈」、「不管牠吸了什麼，都給我來一點」。

事實上，這並不是潘朵拉第一次跳進草叢中，去年11月5日布里森也曾上傳過類似的影片，畫面中潘朵拉同樣緊盯著草堆，接著一躍而下，整個身體都撲到草堆上，臉部也深埋其中，愛犬出奇不意的行動讓布里森忍不住爆笑。