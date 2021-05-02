網路上日前瘋傳一段影片，畫面中可見一隻白色小鴨悠閒的滑過水面，後面卻帶起一道金色漣漪，景象十分壯觀，沒想到仔細一看，「漣漪」竟然是由一大群金色錦鯉所組成，短短15秒影片讓人看了嘖嘖稱奇，更有網友打趣笑說「領頭鴨子應該是天選之鴨」。

大陸網友上月27日在微博上傳一段影片，畫面中可見，一隻白色小鴨悠然自得的在水面上滑行，前方還有一座石造拱橋，看起來十分愜意，不過下一秒卻出現神奇的一幕，只見小鴨身後竟然跟著一大群金色、白色以及紅色相間的錦鯉「列隊」護送，在翠綠的湖面劃過一道顯眼的漣漪，看起來格外壯觀。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「領頭鴨子應該是天選之鴨」、「快去沾好運」、「這真是一隻魅力四射的鴨子」、「畫面太神奇了」；不過也有內行人戳破眾人的美好想像，打趣笑說「估計是吃的飼料沒消化」、「這鴨子吃壞肚子，拉屎了」、「這一定是鴨子在拉屎，錦鯉跟著狂嗑鴨子糞便」。

除此之外，日前美國國家動物園也分享了一段有趣的鴨子影片，由於當時正值放飯時間，飼育員往水中撒下了大量的「蟲蟲大餐」，一隻鴨子發現後，立刻從遠處飛奔而來，先是穿過一大群紅鶴，再甩尾轉彎，最後加速直衝，全程只用了6秒的時間就到達池塘邊，和大批鴨子伙伴一起用餐，為了吃飯而拚命游泳的模樣讓網友們全笑翻了。