大陸湖北一間百貨商場，日前突然有大量香豔刺激的裸女照從天而降，讓路過民眾全看傻了，還有人反應過來後，隨即低頭狂撿照片，影片曝光隨即在網路上瘋傳。對此，當地警方表示已有人報案，但不願進一步多談。

綜合陸媒報導，上月29日，位於湖北省宜昌市西陵區的一棟大型商場旁，疑似有人蓄意從高樓撒落大量的女性裸照，引起現場民眾爭相撿拾，警方獲報後也隨即趕到現場。

根據撒落的裸女照可明顯發現，這些照片並非偷拍照，而是自拍照片，其中有不少是女子對著鏡頭甜笑的模樣，加上女子的近照也很多，以至於能夠清楚辨識出來。不過目前尚不清楚這些照片的來源，當地警方接到媒體的詢問電話後，也僅淡淡表示「這個已經知道了，通知過派出所了，對，有人報過警了」不願進一步多談。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「這也太刺激了」、「要不為錢，要不就是為情」、「能接觸到當事人私密照片的也沒多少，一下子就能查出來的」、「校園貸嗎？要不就是惡意報復，想不出其他原因」、「校園貸可能性不大，因為這麼拋，錢肯定要不回來了，大概是惡意報復」。

「校園貸」實為高利貸，大陸不肖人士鎖定年輕學子提供借支，主打利率低、審核快、免抵押、免擔保，吸引學生貸款，致其背負巨大金額的金錢債務，放貸與催款手法惡劣。其中，大學生拍不雅照抵押借錢的「裸貸」更曾風行一時，靠長相借錢的「佳麗貸」則是號稱「長多漂亮就借妳多少錢」，不過一旦還不起就只能去陪酒，直到償還所有借貸。