每個企業都會有讓人印象深刻的Logo，只要一提到名字，腦海裡就能浮現出對應的圖案，像是麥當勞就有著名的「金色M字拱門」招牌，不過在美國亞利桑那州卻出現了一間淡藍色招牌的麥當勞，與眾不同的景象讓這間分店成為熱門的打卡景點。

根據《鏡報》報導，這間獨特的麥當勞位於亞歷桑納州塞多納（Sedona），是全球唯一一間沒有使用金黃色招牌的麥當勞，從1993年5月開業至今，建築物的外觀一直都是棕色的石牆，搭配著淡藍色的M字拱門，甚至室外的一塊大型招牌上的M字拱門，也依舊維持著淡藍色的造型。

為了配合塞多納法律，不破壞當地景色，這間麥當勞才會選用淡藍色。(圖/達志影像)

事實上，30年前這間麥當勞在建造時，當地議員擔心全球知名的金色拱門，會搶走當地壯麗沙漠景觀的風采，擾亂觀光客的注意力，而且在塞多納也有明確的法律規定，禁止建築物妨礙當地自然景觀，於是這間麥當勞才使用低調的淡藍色作為招牌。

除此之外，為了維護環境，塞多納也嚴格規範招牌的高度，使得這間麥當勞的招牌要比其他間店都低了不少。

沒想到做了這麼多的努力，這塊與眾不同的淡藍色招牌反而引起觀光客注意，在網路上爆紅，成千上萬的人來到這裡都只為了和它拍照打卡，忽略了一旁美麗的風景，這樣的結果完全違背了當初改色的用意。