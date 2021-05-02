2008年大陸四川汶川發生大地震，一隻小豬被埋在廢墟下36天幸運生還，奇蹟般的生命力讓牠有了「豬堅強」的稱號，受到眾多網友關注，事後被送往建川博物館照顧。如今14歲的豬堅強健康狀況一天不如一天，後腿已經不堪使用，無法獨自站立，博物館擔心牠很可能即將走完生命旅程。

綜合陸媒報導，2008年大陸四川汶川發生大地震，造成嚴重傷亡，當時成都彭州市村民家的一頭豬被埋在廢墟下，靠著喝雨水、吃木炭撐過36天，最後被救援人員救出，牠奇蹟般的生命力讓網友都相當感動與驚嘆，因此替牠取名為「豬堅強」，更在網路上呼籲，不要讓牠變成餐桌上的食物，建川博物館館長見狀，用3008人民幣（約新台幣1.3萬）買下豬堅強，並帶回博物館照顧。

如今豬堅強14歲了，換算下來相當於人類的百歲高齡，雖然飲食都還很正常，但健康狀況確實不如以往，飼養員表示目前牠的後腿已經無法獨自站立，起身也非常吃力，必須依靠人類的攙扶才能勉強用前腿撐起身體，但沒辦法維持很久的時間，此外牠的腳踝處還長滿了繭，因為長時間趴在地上，身上還有很多褥瘡。

博物館工作人員透露，豬堅強很可能即將走完生命旅程，目前博物館已經聯絡好相關單位，等到豬堅強過世後，就會交由專業團隊將牠的遺體製作成生物標本，繼續在博物館展出，以延續牠的堅強精神。