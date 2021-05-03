為了在殘酷的大自然生存下去，野生動物幾乎每天都得經歷激烈的爭鬥。近日外國一名女遊客和家人前往南非展開獵遊之旅，途中看見一隻花豹叼著獵物到樹上準備大快朵頤，沒想到香味引來了3隻飢餓母獅，其中一隻甚至跳上樹搶食，就在激鬥到一半的時候，樹枝應聲斷裂，2猛獸瞬間重摔在地。

摔落在地上後，母獅還搞不清楚發生什麼事，但花豹早已跑離現場。(影片來源/YouTube/Kruger Sightings)

YouTube頻道「Kruger Sightings」近日分享了一段由女遊客桑德拉（Sandra）所拍攝的影片，日前她和家人前往南非薩比沙禁獵區（Londolozi Game Reserve）展開獵遊之旅，沒想到中途居然目睹了令人難以置信的精彩畫面。

當時一隻花豹將獵物叼到樹上享用，但獵物的血腥味卻引來了3隻飢餓的母獅，牠們不斷在樹下徘徊，想要搶走花豹好不容易獵捕來的「美味早餐」，不久後其中一隻母獅終於下定決心，跳上樹搶食，2隻猛獸瞬間糾纏在一起。

然而樹枝無法承受這麼激烈的打鬥，下一秒居然應聲斷裂，花豹和母獅也跟著重摔在地面上，但牠們似乎都沒有因此受傷，花豹也趁著一團混亂的時候，拋下獵物快速逃離現場。

影片曝光後，不少網友都對這精彩的一幕感到相當驚嘆，紛紛留言：「我的天啊！這簡直就是動物界的動作片！」、「這是有史以來我看過獅子爬得最高、最細的樹枝」、「花豹真的太敏捷了，才剛掉到地上沒多久，牠已經消失在畫面裡」、「母獅最後的表情就像是花豹才是弄斷樹枝的兇手」、「這真的是一生只能親眼看見一次的場面！」。