家中無論是養什麼品種的狗狗，總是對周遭的事物感到相當好奇，一個不小心還可能發生意想不到的事情，讓主人又好氣又好笑。一名日本網友日前在網路上公開一段與家中黑柴互動的影片，沒想到愛犬因為好奇而用力咬了一口「小老弟」，讓他瞬間痛到大叫，吸引網友們瘋狂轉發。

一名Tiktok帳號為@ryoji00010的日本飼主Ryoji，今年5月1號才開通帳號並且只上傳一段影片，便靠著這段影片瞬間爆紅，吸引超過6000名粉絲追蹤。影片中，只見Ryoji身穿灰色上衣與白色棉褲，躺在家中的沙發上與愛犬黑柴一起享受悠哉的午後時光，但黑柴跳到他的身上後，疑似對於他褲襠上的「棒狀物」感到好奇，撥弄了一會發現東西無法撥出來，便用力的咬了一大口，讓Ryoji忍不住從沙發上彈起大喊「好痛！」，快速將黑柴的頭撥開，吸引超過18萬人觀看，並在網路上瘋狂轉發。

影片後來也吸引大批台灣網友觀看，紛紛留言表示「太餓了，想吃香腸」、「你看我挖到松茸了」、「被我找到了，還想要偷藏鑫鑫腸」、「隔著螢幕都感覺到痛」、「差點就悲劇了」、「找到了熟悉的味道」、「不要再藏鑫鑫腸了快交出來」、「我挖到兩顆茶葉蛋與一根香腸」、「這影片太好笑了」、「這隻狗很懂吃」、「被撥弄激起的大亨堡先咬走再說」。