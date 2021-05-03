大陸西藏文物保護研究所近日公布了拉薩市當雄墓地考古挖掘的成果，出土文物包含了金銀器、青金石、漆器殘片、石製品等，其中一件「雄獅鳥紋金耳勺」因為奢華的用材、造型和歷史背景等因素受到大量關注，讓網友們感嘆驚呼：「有錢人連挖耳勺都是黃金的」。

根據陸媒報導，由西藏自治區文物保護研究所主持搶救性的挖掘為期近5個月，在吐蕃時期高等級墓葬中出土了金銀器、青金石、瑪瑙、珊瑚、綠松石、玉石、珍珠等飾件，以及陶器、銅器、鐵器、漆器殘片、石製品等，此外還有90多顆石圍棋子，代表當時吐蕃的文化活動和中原唐朝文化關係密切。

其中還有一件「雄獅鳥紋金耳勺」備受關注，西北大學文化遺產學院教授張建林認為，金耳勺的造型和裝飾紋樣都有著明顯的唐朝風格，「比如說金耳勺的柄部是朱雀，這個朱雀在唐代兩京地區，金銀器還有石刻的線刻紋樣上都出現跟它比較相類似的」。

許多網友看到新聞後都感到驚奇，對於挖耳勺奢華的用材忍不住感嘆：「這是挖耳勺？太奢侈了」、「不得了了，有錢人連耳勺都是黃金做的」、「有錢人一定也用金鋤頭」、「天哪！貧窮限制了想像，那個年代！挖耳勺都是黃金的！」、「這耳朵真是太金貴了」。

吐蕃是7世紀初到9世紀中葉，由古代藏族在青藏高原建立的政權，唐代貞觀15年（西元641年）文成公主遠嫁吐蕃，成為吐蕃贊普松贊干布的王后，並把各種大唐的生產技術帶入，公主在吐蕃生活了近40年後，於唐朝永隆元年（西元680年）去世。