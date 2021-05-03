一般人若是遇到歹徒搶劫，通常都會被嚇到不知所措，但有些人卻能冷靜應對，成功將歹徒趕走。近日國外知名論壇上，公開了一段歹徒衝進加油站準備搶劫的監視器畫面，但沒想到歹徒搶劫不成還被一旁加油的民眾拿汽油噴灑逼退，吸引網友們熱烈討論。

根據英國媒體《每日郵報》報導，一名網友近日在知名國外論壇reddit上，分享了一段加油站裡的監視器畫面，影片中一名開著白色房車的中年男子正在加油站裡，悠哉的為愛車加油，但加到一半旁邊突然衝進一輛白色箱型車，並從車子裡跳下三名行為詭異的蒙面男子，疑似想要對他不利，加油男子當下發現不對勁，便拿著油槍朝著三名男子輪流以汽油掃射，動作靈敏的他還不忘朝歹徒車內不停噴灑汽油，嚇得三名搶匪還來不及靠近他就趕緊跳上車，倉皇逃離現場。

加油男子英勇又帥氣的回擊模樣，在網路上吸引超過2.2萬名網友觀看、轉發，紛紛留言表示「他看起來好帥」、「如果是我早就嚇到不知道該怎麼辦了，他竟然還能1打3」、「薑還是老的辣」、「若不小心點了火，他們就完了」、「太好笑了，想要搶劫反被打趴」、「就說叔叔有練過，屁孩不要輕易嘗試」、「他的反應真的好快，絲毫沒有猶豫」、「這些人一看就是屁孩」、「白衣男子還沒下車就滿身都是汽油，哈」。