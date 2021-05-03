對於吃貨來說，只要能享用美食，就算使出渾身解數也沒關係。近日網路上流傳一段影片，一隻小藍鷺在溪邊吞食一隻青蛙，但這個獵物的體型太過肥大，讓牠難以下嚥，過程中不斷「吞吞吐吐」，調整青蛙的角度，還將青蛙數次浸入水中，好讓牠更容易吞嚥。

小藍鷺雖然以魚類、甲殼類動物為主食，但也會捕食青蛙、昆蟲等動物來吃。(影片來源/YouTube/ViralHog)

這段影片拍攝於2016年8月佛羅里達州萊克蘭（Lakeland），直到最近才被分享到網路上，只見畫面裡一隻小藍鷺（Little Blue Heron）站在溪水中，嘴裡叼著一隻已經死亡的肥青蛙，不過這個獵物的體型似乎太過巨大，讓小藍鷺難以下嚥，牠只好不斷反覆地將青蛙浸入水中，讓牠變得更容易吞嚥。

除此之外，因為原本小藍鷺叼著青蛙的下半身，如果想吞下牠，會被後腿給卡住，所以在過程中小藍鷺也不斷旋轉著青蛙的身體，最後終於將頭部塞入喉嚨裡，接著搭配溪水慢慢地把青蛙整隻吞下，全程耗時超過3分鐘。

小藍鷺是白鷺屬的中型涉禽，牠們的外貌相當特別，是唯一成鳥和幼鳥時期毛色不同的鷺種，幼鳥時期牠們全身幾乎為白色；成年的小藍鷺身體大部分為灰藍色，在頸部則有棕紫色羽毛，接近喉嚨處還有一塊白色。

小藍鷺的主食為魚類和甲殼類動物，但也會捕食蛙類、蝌蚪、昆蟲、蛇、蜥蜴和小型哺乳動物。牠們通常單獨生活，但尚未成年的小藍鷺在覓食時會利用自己白色羽毛的外貌混入白鷺群中，因為鳥群往往可以捕獲更多的魚，也能夠給予保護，抵禦掠食者。