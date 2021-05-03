一般女性如果發現另一半竟偷吃自己的閨密，肯定大發雷霆，甚至上演家庭革命，但印尼的一名18歲的穆斯林女子，抓到老公與閨密偷吃後非但沒有因此與老公離婚，反而還與閨密的感情更加緊密，甚至大方在網路上表示「沒有什麼比閨密共享老公更好的事」令所有人大開眼界。

根據印尼媒體的報導，一名TikTok帳號為「@sounseriousss」的女網友，日前在網路上拍攝一段短片，敘述自己發現老公外遇的過程。影片中，她先是表示自己在2020年時嫁給現在的老公，之後也順利生下1子，但沒想到後來老公竟外遇她的閨密好友，兩人甚至還結了婚。

女網友表示，剛開始知道這件事情的時候她也曾想過要離婚，但後來發現閨密能讓老公看起來更加幸福，她也漸漸接受了這件事情，經過一段時間的「三人行」後，她甚至發現自己比以前過得更加快樂，因為她不但可以跟閨密一起去任何地方，先前還曾一同出國去玩，並一同拍片分享趣事，兩人更互稱對方為「老婆閨密」（sisterwife），感情好到像親姊妹般，女網友更表示「除了閨密之外，我也不想和別的女人共享愛情」，並大方透露「已經想不到有什麼能比閨密共享老公還要好的事情」，令所有人看傻了眼。

事實上，在穆斯林社會中允許一夫多妻，因此一位男士家中有三妻四妾並不罕見，但也不是每個女性都能接受丈夫迎娶其他女人，因此許多網友看完影片後紛紛留言「我是穆斯林但無法接受一夫多妻」、「妳真是大方，若是發生在我身上早就崩潰了」、「好難想像自己的閨密睡在老公旁邊」。