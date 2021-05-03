英國一名男子日前修整自家後院時，意外發現2大箱像是牛奶瓶的物品，沒想到湊近一看才驚覺這是第二次世界大戰留下的48枚手榴彈，而且不久後還突然開始冒煙，讓他嚇得立刻打電話報警，這些手榴彈隨後由警方的炸彈處理小組引爆。

根據《每日郵報》報導，45歲的奧斯本（James Osborne）日前修整自家後院時，意外在後院發現了2大箱不明物體，乍看之下很像是牛奶瓶，但他湊近檢查發現上方寫著「AW（Albright and Wilson，英國火柴製造商）炸彈丟到空中立刻引爆」的文字，才終於意識到這些瓶子全是裝有白磷、水和汽油的手榴彈。

原本奧斯本還沒有太過在意，只是放在旁邊打算晚點再處理，但隨後他就發現有牛奶瓶疑似蓋子鬆脫而開始冒煙，因此迅速通報警方；炸彈處理小組趕到現場後，先將手榴彈放入廢料桶內，再請消防隊製造水牆，最後將其引爆，成功解決危機。

奧斯本透露，炸彈處理小組原本預期爆炸規模不會太大，但火焰和煙霧都比預期還要更巨大，讓在場的專業人員都感到驚訝；奧斯本也回憶道，手榴彈掩埋的地點是他和家人最喜歡舉辦篝火晚會的場所，讓他驚覺自己其實多次和死神擦肩而過，所幸最後沒有發生憾事。

報導稱，這些手榴彈是第二次世界大戰期間，英國國民軍用來對抗納粹的武器，全國預估共製造了6百萬枚，但是大多數都沒有使用過且被掩埋了。