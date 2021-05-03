臺北市立動物園石虎「平平」在3月誕下的3胞胎兄妹迎來雙滿月了！隨著年紀的成長，牠們的活動力發展也越來越成熟，除了平日的嬉戲打鬧，還會單獨探索環境、做自己喜歡的事，每一隻石虎寶寶都有著獨特的性格和魅力。

石虎三兄妹的個性都不一樣，大哥活潑愛冒險、二哥沉穩淡定，小妹則遺傳到媽媽的「恰北北」。(影片來源/YouTube/臺北市立動物園)

來自野外的「平平」對於照養環境的變化仍相當敏感，每次只要有保育員進入活動場域打掃，「平平」都會隔著網目出聲威嚇，石虎寶寶們也耳濡目染、謹記媽媽的叮嚀，懂得對人類要敬而遠之，因此平時保育員都是透過監視器來觀察石虎一家人的日常活動。

二哥的個性比較內斂沉穩，看到哥哥妹妹打架也只會在一旁冷眼觀戰。(圖/臺北市立動物園)

保育員發現石虎三兄妹的個性都非常不同，大哥活潑外向，具有冒險犯難的精神，是三胞胎中行動能力最好的，活動場內高處的棲架和平台都被牠一一征服。二哥的性格則比較內斂沉穩，經常會有超齡的表現，像是哥哥和妹妹打成一團的時候，牠就會在一旁冷眼觀戰，或是早早回到巢箱中清理身體，準備「洗洗睡」。

石虎小妹雖然體型嬌小，還有著萌萌的大眼睛，但個性卻很「恰北北」，凶猛程度不輸給兩個哥哥。(圖/臺北市立動物園)

而石虎小妹的體型最嬌小，一雙圓溜溜的大眼睛再加上無辜的眼神，萌度瞬間破表，不過身為食肉目的石虎，小妹也不是好惹的，只要見到陌生人，小妹就會齜牙咧嘴發出威嚇的叫聲，另外不管是卡位搶喝奶、打架玩耍等，都絲毫不遜於哥哥們，強勢凶猛的個性像極了媽媽。

石虎一家對人類相當敏感，保育員平時都會透過監視器觀察牠們的日常生活。(圖/臺北市立動物園)

看著孩子慢慢長大，「平平」最近也開始為牠們示範捕捉獵物的技巧，且會把獵物叼給牠們，讓三兄妹學習吃肉並練習咀嚼的能力。根據相關研究報導，石虎在5、6個月大的時候，就會陸續離開媽媽身邊，自行探索環境並嘗試獨立生活。