不少人一旦談了戀愛就遮蔽了雙眼，無論對方的好壞通通都接受，甚至連對方的真實身分都不清楚就傻傻結婚，最後才發現一切都是騙局卻已來不及。日前一名女網友在網路上分享自己「與鬼男友交往」的經歷，吸引網友熱烈討論。

根據英國媒體《鏡報》的報導，TikTok帳號為「@kathrynverb」的女網友凱瑟琳（Kathryn），日前在網路上跟風玩起了「最慘遇鬼經歷」的接龍遊戲，凱瑟琳在影中表示，自己曾經認識一名男子並交往了2年，她一直以為自己會嫁給他並與他生下小孩共組家庭，幸福的過上一輩子，直到新冠肺炎疫情爆發後，男子告訴凱瑟琳身體不舒服得去醫院一趟，讓凱瑟琳相當擔心，但過沒多久男子又回復她身體已好轉，但自從那天向凱瑟琳回復身體狀況後，男子就消失了。

無論凱瑟琳透過手機還是傳送訊息，都無法聯絡男友，隔了一周後打電話去則是收到「沒有此電話號碼」的語音訊息，凱瑟琳嚇壞了，擔心男友發生什麼意外，趕緊打電話到附近的醫院，卻都得到「他沒有在這裡」的回覆，凱瑟琳只好打電話給警察報案失蹤人口，但警方卻告訴她「沒有這個人的存在」，她才驚覺自己一直都在跟「幽靈」交往。

凱瑟琳在影片中表示，她從沒想過對方不僅打算用病死來欺騙她，還用假的名字與她交往2年，讓她覺得這一切都很誇張。影片上傳後受到網友瘋狂轉發，紛紛留言「妳絕對是這遊戲的最慘冠軍」、「天哪！這2年你們到底怎麼交往的，難道妳從來沒見過他朋友跟信用卡嗎？」、「好想知道這個男的長怎樣」。