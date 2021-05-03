家中無論是養貓還是養狗，桌上的食物總是有可能被這些「毛小孩們」偷吃，讓人又好氣又好笑。近日網路上又出現多名「毛小偷」，不僅明目張膽的偷吃奴才的食物，有些甚至以為自己的行為神不知鬼不覺，卻還是被奴才抓個正著並拍攝下來放到網路上，讓網友們瘋狂轉發。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，一名來自希臘的知名網紅索菲斯（Stefanos Softsis），日前在個人YouTube頻道及TikTok帳號中公開一段影片，影片中他正在位於塞薩洛尼基的家中享受著下午的悠閒時光，期間因肚子餓隨手弄了一塊三明治放在電腦螢幕旁的音箱上，沒想到他一個不注意，就發現螢幕後方竄出一隻小白手，緩慢的將他的三明治偷走，讓他忍不住大笑。原來這隻「小白手」就出自於他的愛貓，疑似發現盤中的三明治沒有人吃，便躲在螢幕後方伺機而動，確定都沒人發現後才伸出小手偷拿，但這一幕卻還是被他發現並拍攝下來，在網路上吸引超過86萬人觀看、轉發。

網友看到後紛紛留言「快被那隻小手給笑死」、「想偷吃還慢慢來」、「這位小偷真優雅」、「這影片讓我重複看了100遍」、「很好，就是現在(伸手)」。

但除了他之外，先前也曾有一名女網友蓋亞加洛法洛（Gaia Garofalo），在網路上公開類似的影片。她與男友共同飼養的黑貓伊娃(Eva)，自小時候就會跳到他們的肩膀上賣萌，但長大後卻發展出特殊神技，只見影片中男友文森佐帕杜拉（Vincenzo Padula）準備享用美食，而伊娃則是跳到他的肩膀上，以瞬雷不及掩耳的速度，成功攔截帕杜拉所吃的麵條、披薩以及雞肉，讓他們所有人看傻了眼。