日本靜岡縣的伊豆動物王國去年10月迎來3隻白虎寶寶，如今7個月大的牠們還處於貪玩的年紀，光是一根小小的樹枝就可以成為最有趣的玩具，讓牠們愛不釋手，只不過最近有遊客拍攝到，小白虎不小心把樹枝弄掉在水裡，牠伸出小短腿狂撈，卻始終撿不回，讓牠氣得表情猙獰，還遷怒身旁的手足，可愛模樣讓網友都被萌化了。

伊豆動物王國（伊豆アニマルキングダム）的白化孟加拉虎在去年10月誕下3隻可愛的白虎寶寶，分別是「酥皮（メレンゲ）」、「香草（バニラ）」和「鞭子（ホイップ）」，從出生以來就因為貪玩的性格讓媽媽一個頭兩個大，經常有遊客拍攝到牠們調皮搗蛋的日常。

如今已經7個月大的小白虎依舊貪玩，一根小小的樹枝都能成為牠們愛不釋手的玩具，最近一名攝影師「riku」前往動物王國遊玩，就拍到了可愛又搞笑的畫面，一隻小白虎原本叼著樹枝意氣風發地走到水池邊，豈料下秒卻意外弄掉了。

影片中小白虎著急地站在岸邊，伸出小短腿在水裡狂撈，想要撿回樹枝，然而掉落的位置實在太遠，再加上牠的腿不夠長，從頭到尾都沒有碰到過樹枝，挫折的小白虎相當生氣，連表情都猙獰了起來，還遷怒於一旁的手足，跳到牠的身上猛咬洩憤。

影片PO到推特後，很快就吸引超過300萬人觀看，大家都被小白虎可愛的模樣給萌化了，紛紛留言：「馬上給牠一根小樹枝！馬上給牠！」、「不知所措的手手真是萌死人了」、「快放我下水幫牠撈樹枝！」；這名攝影師也透露，小白虎最後被其他事物吸引，拋下心愛的樹枝和手足一起跑走了。