一般婦女若是懷孕都可以從生理上的不適，及外觀上的變化得知，但有些人懷孕時沒有任何不適症狀，因此完全不知道自己懷孕，而這離譜的事情就發生在美國。近日一名美國女子搭飛機前往夏威夷時突然腹痛，醫護人員一看才知她竟然在宮縮，緊急在飛機上生產而造成航班延誤5小時。

根據英國媒體《鏡報》報導，美國女子拉維尼亞蒙加（Lavinia Mounga）上月28日搭乘達美航空從猶他州鹽湖城（Salt Lake）飛往夏威夷，當飛機起飛後，拉維尼亞蒙加突然腹痛難忍，向空姊求助並緊急通報機長停止飛行，同時詢問飛機上是否有人從事醫護相關工作。

所幸當天飛行的乘客中，剛好有1名家醫科醫師戴爾格倫（Dale Glenn），以及3位來自北堪薩斯城醫院重症病房的護士亞曼達比丁（Amanda Beeding）、拉妮班菲爾德（Lani Bamfield）及荷米彌（Mimi Ho），他們一看才發現拉維尼亞蒙加竟然在宮縮，只好緊急在飛機上為她接生，順利產下男嬰。事後拉維尼亞蒙加才知道自己竟然已經懷孕29周，但因為身體沒有太多不適，加上本身的身材圓潤看起來沒有太多的變化，因此完全不知道自己懷孕。

當天搭乘同班飛機的網友茱莉亞漢森（Julia Hansen），原本還在TikTok上抱怨班機延誤3小時，好不容易登機又有突發事故，讓班機延誤將近5小時，最後才知道有人臨盆，當機長廣播這個好消息時，現場乘客集體鼓掌歡呼，場面相當溫馨。

ICYMI: Last week, Lavinia “Lavi” Mounga gave birth unexpectedly in the middle of a flight from SLC to... 由 FOX 13 News 發佈於 2021年5月3日 星期一