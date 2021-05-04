網路上不少人愛拍「生活妙招」影片，但有些實測起來才發現完全不可行。大陸貴州遵義一名人妻，日前花250元人民幣(約新台幣1079元)買了5公斤小龍蝦，由於懶著用手清洗，因此便參考網路影片「用洗衣機洗小龍蝦」，沒想到成果一出來，讓她當場崩潰，網友更笑稱「直接洗成蝦醬了」。

綜合陸媒報導，貴州遵義一名周姓人妻近日得知孩子考試考的不錯，因此買了5公斤的小龍蝦作為獎勵，由於覺得用手洗小龍蝦費時又費工，便參考在抖音看到「洗衣機洗龍蝦」的妙招影片，將其扔進洗衣機裡清洗20分鐘。

豈料清洗完畢後，周女打開洗衣機後傻眼，裡面的小龍蝦全碎成渣，只剩支離破碎的龍蝦殼，根本不能吃了，周女事後表示，平時她都是用手洗，但當天時間有些晚，且數量實在是有點多，再者賣小龍蝦的老闆也曾說，確實能用洗衣機清洗，才決定試試看，當下看到洗衣機內的慘狀，只覺得自己做了一件很蠢的事情。

不少網友笑著說「這洗衣機以後洗出來的衣服，都是小龍蝦味」、「太慘了！大型屠殺現場」、「就算龍蝦完整，洗衣機洗過的龍蝦還能吃嗎？洗過龍蝦的洗衣機還能洗衣服嗎？」，還有人提供另外一個妙招，「可以用洗碗機的清洗模式來洗小龍蝦，不僅洗得乾淨，而且不會像洗衣機那樣攪碎」。