一般人若是遇到搶劫案，通常都會被嚇到驚慌失措，但有些人卻能臨危不亂冷靜應付。南非近日發生一起驚險的運鈔車搶案，雖歹徒最後沒有得逞，過程中卻不斷朝運鈔車開槍，但運鈔車司機始終保持冷靜，以高超的開車技術成功甩掉歹徒，車內監視器在網路上曝光後，也受到網友熱烈討論。

根據外國媒體的報導，這起運鈔車搶案發生在4月22日，於南非首都普勒托利亞郊區哈特菲爾德（Hatfield）的高速公路上，當時負責運鈔的只有一名司機以及副駕駛座的武裝警衛。當天他們一如往常的將大筆鈔票運往銀行，但在運送途中突然傳出連續巨響，擋風玻璃也被擊裂，才知道他們遭到歹徒持槍攻擊。

運鈔車司機理歐普林斯路（Leo Prinsloo）知道自己成為歹徒的目標後，當下便改變路線，開始左閃右避，並在高速公路上逆向再迴轉甩尾閃避歹徒，但歹徒似乎不只一輛車，依然不斷的朝他們猛烈開槍，理歐普林斯路趕緊請伙伴拿起槍枝並通報警方，他則持續想辦法脫逃，最後成功甩掉歹徒的車輛，開下交流道查看車況。

據了解，這名運鈔車司機能夠這麼冷靜的應對，是因為他並非普通的駕駛，而是曾受過南非特警(SAPS)訓練的成員，還是戰技訓練中心（Fortis Pro Active Defence Solutions）的首席講師，事發當時他展現專業的特戰技巧才能成功脫離歹徒。

匯豐銀行營運總監史蒂芬（Steven Van Wyk）事後也公開讚揚理歐普林斯路的表現，南非記者、反犯罪活動專家阿布拉姆吉（Yusuf Abramjee）則是在網路上公佈遭到彈擊的運鈔車照片及監視器畫面，同樣受到大批網友的熱議。