懷孕母貓欲分娩時，會找熟悉且安靜的地方躲起來生產。美國肯塔基州一名獸醫師日前發現，收容所救回一隻懷孕流浪貓，為了提供牠安靜的生產環境，便將母貓帶回家，豈料牠趁籠子未關好時偷跑出去，逃到還在修葺的地下室天花板上，獸醫師原以為母貓被嚇到，找到牠後才發現，原來母貓躲起來是為了生寶寶。

TO THE RESCUE! Cats like to find quiet places to have their babies – and their persistence in finding obscure places to... 由 Kentucky Humane Society 發佈於 2021年4月14日 星期三

綜合外媒報導，來自肯塔基州路易斯維爾(Louisville)的艾蜜莉(Emily Bewley)，在當地動保組織「Kentucky Humane Society」擔任獸醫師，日前發現收容所救回一隻懷孕母貓Mayhem，為了提供牠安靜的分娩環境，因此便將牠帶回家照顧，沒想到Mayhem似乎不太喜歡這個安排。

母貓Mayhem不僅不親近艾蜜莉，甚至時常發脾氣，警戒心非常高，幾乎難以安靜下來，艾蜜莉提到，「我試圖與Mayhem搏感情，讓牠對我產生信任感，但牠似乎不太喜歡我靠近」，一日Mayhem更趁籠子沒關好時偷跑走，逃進還在修葺的地下室天花板上。

艾蜜莉起初擔心Mayhem被嚇到，才會躲進天花板裡，因此非常擔心牠的狀況，但當時她的丈夫不在家，艾蜜莉只好請同事瑞貝卡(Rebecca)來幫忙，爬梯子探頭進天花板上的小洞內查看，發現Mayhem躲在最裡面的位置，完全碰不到牠，艾蜜莉只好拆除家中部份牆壁，再將小洞挖大，才能順利鑽進天花板裡。

原來Mayhem知道自己要生了，為了不被打擾，牠便躲進天花板裡，艾蜜莉也順利找到剛出生的6隻幼貓，在眾人的努力下，將牠們從天花板救出來，艾蜜莉提到Mayhem現在情緒非常穩定，「牠剛到家時很激動，可能是知道自己快要生了，對陌生環境感到非常不安，才會躲起來偷偷生產」，目前小貓還尚未斷奶，仍需母貓照顧，待牠們大一點才會注射防疫針，並逐一開放認養。