大陸江西贛州于都縣寬田鄉楊公村近日進行道路施工，期間意外挖到10顆詭異石頭，外型看起來像「牛肉塊」，趕緊通報相關單位，經專家鑑定後得知，這是6600萬年前的恐龍蛋化石，不過由於這些恐龍蛋化石外觀特殊，因此在網路上引發討論。

最初發現恐龍蛋化石的工人表示，當時一看到這些石頭後，馬上就意識到不對勁，便立即聯繫相關單位。(影片來源/youtube/頭條新聞)

根據《新華網》報導，工人近日在江西贛州于都縣寬田鄉楊公村進行道路工程，挖出10顆紅色的橢圓形怪石頭，表面還有獨特的紋路，看起來像是一塊塊牛肉，於是趕緊聯繫于都縣博物館，館方也派人到場鑑定，發現這些其實是白堊紀時期的恐龍蛋化石。

這些恐龍蛋化石部分表面還殘留蛋殼，以及瘤狀突起、鏈條狀菱形的紋飾，而內部已沒有核，只剩泥質結構和方解石，距今已有6600萬年歷史，最先發現這些恐龍蛋化石的肖姓挖土機駕駛表示，「我在施工操作機器時，意外挖到了一窩蛋狀的石頭，當時就懷疑這是恐龍蛋」，便聯絡當地村委會，再與博物館取得聯繫。

恐龍蛋化石是江西省內珍貴化石之一，分布在境內19個紅色盆地中，目前出土數量多達萬顆，而這一批恐龍蛋化石目前被收藏於于都縣博物館。照片曝光後，網友紛紛表示「原來恐龍蛋保存6000萬年後，就風乾成牛肉啦」、「這怎麼看出來的？感覺和普通石頭沒什麼區別啊」、「餓了！這些化石看起來像牛肉塊」。