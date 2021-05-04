現代人越來越重視飲食健康，因此只要買到過期或是有問題的食物，肯定都會大發雷霆、回報廠商。大陸一名男子日前在超市購買幾隻鴨爪準備回家大快朵頤，沒想到一打開發現鴨爪都發霉，氣得他前往超市投訴，但廠商為了證明「吃了也沒事」，竟當場將發霉鴨爪拿起來啃，讓現場所有人看傻眼。

根據大陸媒體《看看新聞》的報導，一名住在大陸四川重慶的周姓男子， 4月27日時於附近超市購買幾隻散裝的鴨爪，準備回家好好品嚐，但打開後覺得鴨爪的顏色十分詭異，仔細看才發現整隻鴨爪已經發霉變成黑綠色，讓他氣得拿去超市找負責人理論，超市員工也隨即通報製造廠商前來處理。

沒想到廠商看到鴨爪後竟當著周男與超市員工的面，直接啃起發霉的鴨爪，並表示「你看我吃了沒事啊」，讓周男當場看傻了眼，也無法認同廠商輕率的態度，但對方卻開始耍賴，表示「你也知道大家都不容易，所以別鬧了，你也是個年輕人，將來還要做大事」，但周男依舊不願妥協，經過兩天的協商，周男才在超市人員陪同下前往醫院檢查，廠商則是賠償500元人民幣(約新台幣2100元)才結束糾紛。

但網友看到新聞後也覺得廠商十分誇張，紛紛留言「裡面有屎他敢吃嗎」、「這家廠商一定要記下」、「都霉成這樣了還敢吃，真夠狠」、「好好活著不好嗎？」、「這真的是拚命的感覺啊」。