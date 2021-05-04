許多動物為了保障自己的安全，可能會演化出不同的外型及長相來威嚇敵人。近日澳洲一名女性前往森林公園散步時，意外發現一隻長相奇特、宛如外星人的毛毛蟲，趕緊將牠拍照上傳，沒想到一查才發現竟然是瀕臨絕種的昆蟲。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，一名來自澳洲昆士蘭的女子，日前與家人前往黄金海岸的可倫賓山谷旅遊，在森林中漫步享受森林浴時，突然看見樹枝上有一隻長相十分奇特的生物，走近看發現牠咖啡色的外觀雖看起來像毛毛蟲，但頭部卻有兩個類似牙齒排列的白色斑紋，以及類似眼睛瞳孔的黑色斑點，就像卡通版的骷顱頭一樣。女子看到這奇特的景象，立即拿出手機拍照上傳至社群媒體，表示「牠就像是噩夢中會出現的臉孔」。

網友看到後也紛紛留言「天哪！牠好像從外星來的生物」、「這是異形毛毛蟲吧」、「好可怕的臉」、「我看到應該會被嚇一大跳」、「牠的笑容實在太詭異了」、「牠的臉讓我看得發毛」、「外星人派來的生物？」引發熱烈討論。

報導指出，這隻毛蟲蟲是學名為「粉紅翼娥（Pink Underwing Moth）」的幼蟲，主要生長在澳洲昆士蘭東北部，到新南威爾士州北部的雨林地，宛如枯葉的外形，以及身上類似牙齒、眼睛的斑點是牠們的特點，若是遇到攻擊，牠們會拱起12cm的背並露出可怕的斑點嚇退敵人，成娥後翅膀上的斑點會變成粉色。但近幾年棲息地遭到人類嚴重破壞，數量銳減，已被列為瀕危物種。