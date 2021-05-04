最暖心的畫面！墨西哥一名駕駛日前載家人出門，期間在車水馬龍的道路上，看到一隻流浪狗無助的在路上徘徊，模樣看起來非常害怕，好在前方一輛汽車駕駛發現後，主動開車門讓流浪狗上車，成功收編牠，這一幕讓人看了非常感動。

流浪狗看到白車駕駛打開車門，先是害怕的呆站在原地，隨後似乎理解對方的善意，便安心的跳進車裡，成功找到新家。(影片來源/youtub/Stephen Messenger)

根據《The Dodo》報導，潔西卡(Jess Garcia)日前開車載媽媽與妹妹，欲前往餐廳參加家庭聚會，途中經過一條馬路時，發現路邊出現一隻流浪狗，在車陣裡不斷來回踱步，疑似是看到車太多，因此不敢過馬路，讓後方的潔西卡看了非常擔心。

而停在潔西卡前方的白車駕駛也注意到流浪狗在附近徘徊，下一秒便打開車門，想引導牠上車，潔西卡表示「前方駕駛好像在跟狗說話，我猜他們應該是想幫助流浪狗，當下我就開始錄影」，起初流浪狗還有些擔心，看到車門打開後，謹慎地站在原地，之後白車駕駛更伸手釋出善意，流浪狗似乎理解對方的意思後便跳上車。

從後方可見，駕駛看到狗上車後，開心地撫摸著牠的頭，潔西卡透露，「我們看到那一隻狗從副駕探出頭來，露出一臉開心的表情」，不過由於她與白車開往不同的方向，後續發展如何她也不清楚，認為流浪狗在新家應該會非常快樂，更表示「當時駕駛開車門的舉動，是我見過最美的畫面」。