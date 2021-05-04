澳洲昆士蘭一處學校近日開始整地蓋教室，但當廠商進駐準備動工挖土時，在工地一角意外發現一隻25cm大的巨型飛蛾，嚇得他們趕緊拿工具將牠移到別處，也吸引師生到場觀看。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，澳洲昆士蘭雷德蘭市的一所州立小學，近期打算整地新建教室，找來廠商到現場評估。經過廠商確認並準備動工時，在建築工地上發現一隻巨大的飛蛾，牠不僅外觀充滿了灰色的濃密纖毛，體形還像老鼠一樣大，讓他們大感驚奇，趕緊拿起工具將這隻奇特的巨形生物移往安全的地方，避免被機具損傷。

昆士蘭博物館昆蟲專家克里斯汀蘭布金（Christine Lambkin）博士接受採訪時表示，這隻巨大的飛蛾其實就是學名為「巨型木蛾」的昆蟲，是世界上最大也是最重的昆蟲物種之一，主要生活在澳洲昆士蘭北部至新南威爾士州南部。雌性的體型較為龐大，最大體重為30g，展翼時可達25cm，成年後交配產卵完便會死去，生命周期只有短短的幾天；雄蛾的體型則是雌蛾的一半，腹部有深色的圓形斑點。

小學校長梅根·史蒂夫（Meagan Steward）表示，因為附近有雨林，因此看到飛蛾及各種動物對他們學生來說並不罕見，但這麼大的木蛾卻是從來沒見過。而這隻毛茸茸的巨蛾，在他們拍下幾張照片後便釋放回雨林中。