泰國武里南府娘隆縣一名騎士日前騎車回家時，途中遇到一隻生產完不久的母牛，被誤認會對小牛造成威脅，期間不斷狂追機車，所幸騎士騎出母牛認定的安全範圍，且小牛正在呼喚牛媽媽，才結束這一場驚魂記，而影片曝光後，不少網友表示「護子心切啊！」。

根據《世界日報》報導，29歲的乍拉育(Jirayu Thadee)本月1日騎車回家時，期間經過一頭母牛身邊，疑似被誤認為掠食者，原本在路上悠閒散步的牠，突然掉頭狂追乍拉育，期間正好經過乍拉育的岳母頌蓬(Somong Siriwan)麵店前，頌蓬發現母牛看起來怒氣沖沖，尾巴與耳朵都豎了起來，狀況看似非常危險，便趕緊叮嚀女婿催油門。

乍拉育被追了50公尺後，母牛始終沒有要停下來的意思，直到牠似乎聽到小牛的呼喊後，才慢下腳步並離開。頌蓬心有餘悸的表示，當時她正在店裡招呼客人，之後看到女婿騎車經過，起初並未察覺到任何異常，仔細一看才發現他身後跟著一隻母牛，便急忙大喊提醒乍拉育儘快離開。

而麵店附近的監視器也拍下過程，乍拉育的妻子便將影片上傳臉書，希望民眾能引以為戒，指母牛剛分娩完不久，疑似是為了保護寶寶，所以才會對人展開攻擊，提醒大家出門遇到剛生育的母牛時，最好要保持一定距離，以免被母牛誤會而陷入危險當中。