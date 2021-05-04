隨著人們思想越來越開放，許多生過孩子的媽媽不畏外界的眼光，大方展現火辣身材來吸引目光，但若是自己的媽媽穿著性感服飾，做子女的似乎都無法接受。不過，英國一名19歲的少年，不但鼓勵媽媽打扮火辣，還幫媽媽創立成人社群平台的帳號販售辣照，讓不少人感到十分訝異。

根據英國媒體《鏡報》的報導，英國一名19歲的少年萊昂納多海瑟薇（Leonardo Hathaway），與母親露西娜杜阿爾特（Lucene Duarte）一同生活在倫敦。而露西娜杜阿爾特擁有「奶膨腰瘦」的火辣身材，過去曾擔任葡萄牙成人雜誌《花花公子》（PLAYBOY）及澳洲男性雜誌《FHM》中的性感封面女郎，更曾在2019年的「世界小姐選美比賽」中贏得冠軍。

但萊昂納多完全不在乎媽媽過去火辣的形象，反而更加鼓勵媽媽在社群媒體上曬出火辣的照片來吸引粉絲追蹤，因為他認為，他們母子之間雖有著特殊的關係，但他必須像媽媽支持他的決定一樣支持媽媽的事業，因此當別人問他是否能夠接受媽媽的職業時，他總是會反問對方「為什麼不呢？」。不僅如此，萊昂納多還幫露西娜在知名的成人社交平台「OnlyFans」上開設帳號，幫忙媽媽販售辣照來維持生活，他也能因此獲得更多的零用錢，對於他與媽媽來說是雙贏的事業。

事實上，萊昂納多不是唯一一位支持媽媽在「OnlyFans」上開設帳號的少年，女星凱里卡托納（Kerry Katona）先前接受採訪時也透露，自己13歲的女兒海蒂（Heidi）也十分支持她在成人平台上開設帳號，甚至還曾為她拍攝多張裸露的性感照，讓她成功改善家中的經濟。