千萬別惹殺人蜂啊！美國德州史蒂芬斯縣一名老翁，日前使用割草機在自家庭院除草時，疑似機器噪音太大，引發蜜蜂不滿，牠們竟衝出來淹沒老翁並狂螫，導致他當場死亡，妻子返家後才發現，丈夫的頭與背部全被蜜蜂佔據，嚇得趕緊報警。

綜合外媒報導，70歲老翁希克斯(Thomas Hicks)的妻子佐尼(Zoni)表示，當時她外出至雜貨店購物，由於原本就知道庭院裡有蜂窩，因此出門前她再三提醒丈夫要注意蜜蜂，而希克斯也保證不會有事，豈料回家後才發現，丈夫全身被蜜蜂淹沒。

佐尼提到，「當時我根本看不到他的頭與背部，全都被蜜蜂覆蓋住了」，隨即她不顧自身安危衝上去救丈夫並打電話報案，但救護人員抵達時為時已晚，希克斯身受重傷，搶救1個多小時仍無效，到院前就已沒有呼吸心跳，急救過程中，佐尼和警消也被蜂群攻擊，隨後都被送往醫院治療。

事後，當地捕蜂人威尼坎普(Joey Venecamp)至現場處理，目前已順利移除蜂窩，提到這些蜜蜂是被俗稱「殺人蜂」的非洲化蜜蜂，蜂窩位於希克斯倉庫後的一棵枯樹中，估計已存在2年之久，而這些殺人蜂又正值繁殖期，因此也較具有攻擊性，依照蜂巢來推估，殺人蜂數量可能多達6萬隻。