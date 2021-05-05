最激進的飲料，最香醇的黑苦歷史，咖啡界的舊約聖經！

挖挖咖啡的「黑」歷史

《關於咖啡的一切•800年祕史與技法》從各角度分享一些咖啡的話當年、冷知識、小百科，讓有在喝咖啡的人都能深入淺出地去了解，咖啡是如何席捲世界並影響著你我。咖啡迷兼咖啡達人烏克斯費時18年遍歷世界各地訪查、蒐集研究逾1萬篇參考文獻、近130張珍貴照片和插圖──

讓每天要來杯咖啡的嗜咖者，有咖啡冷知識可以在聊天時當話題，甚至愛現一下。

讓想多認識咖啡的咖啡迷，可以看到咖啡不為人知的苦黑歷史、在各地造成的特殊風俗。

讓有在品咖啡的玩家、備製咖啡的達人，可以從咖啡器具的演進、前人的煮製經驗獲得更多啟發，甚至是一家風格咖啡店的奇妙點子！

究竟有多愛喝咖啡，這樣離譜的事曾經在這世界上發生！

在幾百年前的土耳其，如果老公故意不給老婆喝咖啡，老婆是可以合法申請離婚的。

為了獨占咖啡產業，阿拉伯人在「要出國」的咖啡漿果上做手腳，讓咖啡種子不能成功發芽！

一個巴西人一天喝掉12杯到24杯咖啡，是很常見的事！

咦！咖啡怎麼跟你想的不一樣？

最早的咖啡食用方式不是喝的，而是咖啡食物球。

最早開始「飲用」咖啡時，咖啡其實是被當作一種酒！

在歐洲，咖啡一開始是由「檸檬水小販」在銷售的，第一間真正的「法式咖啡館」普羅可布咖啡館，早期就是典型的檸檬水小販！

咖啡替代品的出現比你想像的更早，幾乎和咖啡本身一樣古老──最早的咖啡替代品，是用烘烤過的大麥所製作的麵粉！

經常被抹黑卻更黑紅的咖啡

埃及：咖啡從伊斯蘭僧侶的夜間祈禱提神劑成為世俗飲料後，被麥加總督明文禁止，沒想到，他的上司埃及蘇丹卻下令撒銷咖啡禁令，還以伊斯蘭教徒眼中的聖水「滲滲泉」比喻咖啡。

義大利：義大利人曾說咖啡是撒旦的造物，基督教徒不能碰，卻被教宗克勉八世打臉，他讓咖啡受洗，呼籲應該利用咖啡的美味去迷惑撒旦。

法國：馬賽的醫師設局抹黑咖啡，受此刺激的咖啡魅力不減反增，迅速在法國流行起來，從升斗小民到上流階層都瘋狂！

德國：不滿百姓愛喝咖啡導致鉅額的金錢流向國外，普魯士腓特烈大帝甚至公開要求人民喝啤酒、拒喝咖啡，無奈咖啡最後還是成為德國人民最喜愛飲料之一。

可以拿來好好炫耀一番的各種咖啡「第一」……

第一個談咖啡

•第一位提及咖啡的作家──阿拉伯醫師拉齊，一位以百科全書式態度對待醫學的醫師。

•第一位解釋咖啡豆藥用性質的作者──阿維森納，他將咖啡稱作「bunchum」。

•第一則關於咖啡起源真實可靠的記錄──阿布達爾‧卡迪所寫，收藏於巴黎法國國家圖書館的阿拉伯文手稿中。

•第一份關於咖啡植株（bon）與咖啡飲料（caova）的敘述──出現在帕斯佩羅‧阿爾皮尼的《埃及植物誌》。

第一家咖啡館

•英國：第一家咖啡館由猶太人雅各伯在牛津開設，這家咖啡店還兼售巧克力。

•法國：第一家咖啡館在馬賽，臨近交易所，所以在商人和旅行者間大受歡迎。

•德國：第一家咖啡館在漢堡，竟然是英國商人開的。

•奧地利：第一間咖啡館在維也納，由助奧地利戰勝土耳其、後來又跌落神壇的英雄人物哥辛斯基所開設。

•義大利：第一開咖啡館開在1645年的威尼斯，但當時咖啡是檸檬水小販兼著賣，所以有人也有人認為應該第一應該要給1683年開在威尼斯行政官邸大樓裡的咖啡店。

•美國：第一家咖啡館應該是1689年開在波士頓的「倫敦咖啡館」，店主班傑明•哈里斯還是位新聞工作者（他在英國時是位出版商），聽說他還會在店裡賣書。

第一本咖啡期刊：《新興及奇特的咖啡屋》，在德國的萊比錫發行，是第一個咖啡茶話會的某種機關刊物。

第一位「咖啡之王」：金融家約瑟夫•蘇斯•海默，被獨家授權可在符騰堡（位於今日的德國）開設咖啡館，他又把各別經營咖啡館的權利高價競標賣出，並因而大賺一筆。

你所不知道的咖啡館「隱藏功能」

十七世紀末的「綠龍旅舍」號稱是美國「獨立革命總部」，許多爭取美洲殖民地自由的要員都常在這裡聚會。

十八世紀倫敦的「勞埃德咖啡館」和十九世紀的波士頓「交易所咖啡館」，都同時是海事情報中心，它的公用室時時都擠滿了水手、海軍軍官、船舶和保險掮客。

早期在巴黎或其他法國大城市林蔭大道兩旁的咖啡館，都可以視為酒館──或說酒館也可視為咖啡館，二者密不可分！

用超陽春的咖啡器具，來「一碟」復古風咖啡！

最早的咖啡烘焙器長得像現代鑽有小洞的漏杓，烘焙時把咖啡豆放在上面，然後置於炭盆上烘烤，一次烘焙一點點。

最早咖啡燒煮壺和無蓋的英國麥芽啤酒杯很像，通常是黃銅製的，可以容納1～6杯不等的小杯子份量的咖啡。

在早期文明，是用粗糙的陶碗和碟子做為喝咖啡的器皿，所以有時候你會在文獻中看到「喝一碟咖啡」……

各有各的堅持，百年前的咖啡異國風情！

在法國，有些人所認知的「黑咖啡」是咖啡加白蘭地，並添加糖和香草增加風味；事實上，法國有咖啡館和酒館不分家的情況。

荷蘭人很少在享用正餐的場所喝咖啡，而是會特地另外找一間咖啡館來享用晚餐後的咖啡。

英國人被咖啡界嫌棄的原因：（1）極淺或淺烘焙；（2）罐裝咖啡的出現；（3）愛用煮沸法和浸泡法製備咖啡……

【精彩書摘】

提到咖啡，我們會立刻聯想到那苦黑芬芳的美味液體，但是最早的咖啡食用方式並不是喝的，而是咖啡食物球……

在咖啡最早被人類加以利用時──也就是在衣索比亞，時間大約是800年──是被視為一種食物。

整個完整的漿果，包括咖啡豆和果殼，都放在一個研缽中搗碎，並加上油脂揉成食物球。事實上，一直到咖啡開始被飲用了幾世紀之後，在阿比西尼亞和索馬利蘭的原住民族群中，都還保留著這種最原始的咖啡製備方法──在那裡，四處流浪的蓋拉族仍然將研磨成粉的咖啡豆與油脂混合當做日用口糧。

由於這個原因，當咖啡開始成為飲料時，乾燥的漿果也用類似的方式處理──粗糙的石製研缽和杵，成了最原始的咖啡研磨器。接下去，咖啡豆被放在小型的磨石間碾磨，一塊磨石在另一塊上面轉動。

隨後出現的是希臘人和羅馬人為研磨穀類使用的磨臼。這種磨臼由兩塊圓錐形的磨石構成，一塊是空心的，而且安放在另一塊磨石上，整個構想與大多數現代金屬研磨器所使用的完全相同。

(本文摘自《關於咖啡的一切•800年祕史與技法》/柿子文化)

【作者簡介】

威廉•H•烏克斯（William H. Ukers，1873～1945）

二十世紀初美國《茶葉與咖啡貿易》雜誌主編。從實地考察、資料蒐集到撰寫，烏克斯共耗費了近18年的時間，才終於在1922年完成了咖啡界的「舊約聖經」──《關於咖啡一切》，並於1935年修訂發行第二版，則又花了超過18個月的時間去整理、校訂。

除了《關於咖啡一切》，烏克斯另外還著有一本25年心血、以「茶」為主題的鉅作。