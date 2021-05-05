最激進的飲料，最香醇的黑苦歷史，咖啡界的舊約聖經！

挖挖咖啡的「黑」歷史

《關於咖啡的一切•800年祕史與技法》從各角度分享一些咖啡的話當年、冷知識、小百科，讓有在喝咖啡的人都能深入淺出地去了解，咖啡是如何席捲世界並影響著你我。咖啡迷兼咖啡達人烏克斯費時18年遍歷世界各地訪查、蒐集研究逾1萬篇參考文獻、近130張珍貴照片和插圖──

讓每天要來杯咖啡的嗜咖者，有咖啡冷知識可以在聊天時當話題，甚至愛現一下。

讓想多認識咖啡的咖啡迷，可以看到咖啡不為人知的苦黑歷史、在各地造成的特殊風俗。

讓有在品咖啡的玩家、備製咖啡的達人，可以從咖啡器具的演進、前人的煮製經驗獲得更多啟發，甚至是一家風格咖啡店的奇妙點子！

究竟有多愛喝咖啡，這樣離譜的事曾經在這世界上發生！

在幾百年前的土耳其，如果老公故意不給老婆喝咖啡，老婆是可以合法申請離婚的。

為了獨占咖啡產業，阿拉伯人在「要出國」的咖啡漿果上做手腳，讓咖啡種子不能成功發芽！

一個巴西人一天喝掉12杯到24杯咖啡，是很常見的事！

咦！咖啡怎麼跟你想的不一樣？

最早的咖啡食用方式不是喝的，而是咖啡食物球。

最早開始「飲用」咖啡時，咖啡其實是被當作一種酒！

在歐洲，咖啡一開始是由「檸檬水小販」在銷售的，第一間真正的「法式咖啡館」普羅可布咖啡館，早期就是典型的檸檬水小販！

咖啡替代品的出現比你想像的更早，幾乎和咖啡本身一樣古老──最早的咖啡替代品，是用烘烤過的大麥所製作的麵粉！

經常被抹黑卻更黑紅的咖啡

埃及：咖啡從伊斯蘭僧侶的夜間祈禱提神劑成為世俗飲料後，被麥加總督明文禁止，沒想到，他的上司埃及蘇丹卻下令撒銷咖啡禁令，還以伊斯蘭教徒眼中的聖水「滲滲泉」比喻咖啡。

義大利：義大利人曾說咖啡是撒旦的造物，基督教徒不能碰，卻被教宗克勉八世打臉，他讓咖啡受洗，呼籲應該利用咖啡的美味去迷惑撒旦。

法國：馬賽的醫師設局抹黑咖啡，受此刺激的咖啡魅力不減反增，迅速在法國流行起來，從升斗小民到上流階層都瘋狂！

德國：不滿百姓愛喝咖啡導致鉅額的金錢流向國外，普魯士腓特烈大帝甚至公開要求人民喝啤酒、拒喝咖啡，無奈咖啡最後還是成為德國人民最喜愛飲料之一。

可以拿來好好炫耀一番的各種咖啡「第一」……

第一個談咖啡

•第一位提及咖啡的作家──阿拉伯醫師拉齊，一位以百科全書式態度對待醫學的醫師。

•第一位解釋咖啡豆藥用性質的作者──阿維森納，他將咖啡稱作「bunchum」。

•第一則關於咖啡起源真實可靠的記錄──阿布達爾‧卡迪所寫，收藏於巴黎法國國家圖書館的阿拉伯文手稿中。

•第一份關於咖啡植株（bon）與咖啡飲料（caova）的敘述──出現在帕斯佩羅‧阿爾皮尼的《埃及植物誌》。

第一家咖啡館

•英國：第一家咖啡館由猶太人雅各伯在牛津開設，這家咖啡店還兼售巧克力。

•法國：第一家咖啡館在馬賽，臨近交易所，所以在商人和旅行者間大受歡迎。

•德國：第一家咖啡館在漢堡，竟然是英國商人開的。

•奧地利：第一間咖啡館在維也納，由助奧地利戰勝土耳其、後來又跌落神壇的英雄人物哥辛斯基所開設。

•義大利：第一開咖啡館開在1645年的威尼斯，但當時咖啡是檸檬水小販兼著賣，所以有人也有人認為應該第一應該要給1683年開在威尼斯行政官邸大樓裡的咖啡店。

•美國：第一家咖啡館應該是1689年開在波士頓的「倫敦咖啡館」，店主班傑明•哈里斯還是位新聞工作者（他在英國時是位出版商），聽說他還會在店裡賣書。

第一本咖啡期刊：《新興及奇特的咖啡屋》，在德國的萊比錫發行，是第一個咖啡茶話會的某種機關刊物。

第一位「咖啡之王」：金融家約瑟夫•蘇斯•海默，被獨家授權可在符騰堡（位於今日的德國）開設咖啡館，他又把各別經營咖啡館的權利高價競標賣出，並因而大賺一筆。

你所不知道的咖啡館「隱藏功能」

十七世紀末的「綠龍旅舍」號稱是美國「獨立革命總部」，許多爭取美洲殖民地自由的要員都常在這裡聚會。

十八世紀倫敦的「勞埃德咖啡館」和十九世紀的波士頓「交易所咖啡館」，都同時是海事情報中心，它的公用室時時都擠滿了水手、海軍軍官、船舶和保險掮客。

早期在巴黎或其他法國大城市林蔭大道兩旁的咖啡館，都可以視為酒館──或說酒館也可視為咖啡館，二者密不可分！

用超陽春的咖啡器具，來「一碟」復古風咖啡！

最早的咖啡烘焙器長得像現代鑽有小洞的漏杓，烘焙時把咖啡豆放在上面，然後置於炭盆上烘烤，一次烘焙一點點。

最早咖啡燒煮壺和無蓋的英國麥芽啤酒杯很像，通常是黃銅製的，可以容納1～6杯不等的小杯子份量的咖啡。

在早期文明，是用粗糙的陶碗和碟子做為喝咖啡的器皿，所以有時候你會在文獻中看到「喝一碟咖啡」……

各有各的堅持，百年前的咖啡異國風情！

在法國，有些人所認知的「黑咖啡」是咖啡加白蘭地，並添加糖和香草增加風味；事實上，法國有咖啡館和酒館不分家的情況。

荷蘭人很少在享用正餐的場所喝咖啡，而是會特地另外找一間咖啡館來享用晚餐後的咖啡。

英國人被咖啡界嫌棄的原因：（1）極淺或淺烘焙；（2）罐裝咖啡的出現；（3）愛用煮沸法和浸泡法製備咖啡……

【精彩書摘】

雖然咖啡剛開始是因為宗教性的關係被人所接受，但後來當咖啡在波斯漸漸地與宗教分離之後，人民對咖啡的愛有增無減，到了令人匪夷所思的地步……

在大馬士革，一間咖啡館會定期雇用一名演說家，在固定時段講述他的故事；有些咖啡館和從前一樣，有歌手和舞者在其中表演，許多人來到咖啡館聆聽令人驚嘆的《一千零一夜》的故事。

此外，東方國度曾有給那些官員或被證明對當權者有妨礙之人提供「壞咖啡」的習俗，所謂的壞咖啡，就是加了毒藥的咖啡。

雖然一開始，飲用咖啡是為了個人的宗教性作用，不過在經由咖啡館的介紹傳播後沒多久，咖啡就變得與宗教分離，不過，咖啡仍然保有特定宗教意義長達數個世紀。

法籍東方學家加蘭德說，在他訪問君士坦丁堡這座城市期間，無論貧富、土耳其人或猶太人、希臘人或亞美尼亞人，每家每戶1天至少要喝2次咖啡，許多人甚至喝得更多，這是因為提供咖啡給訪客飲用已經是每戶人家的慣例；而且拒絕被認為是很無禮的。

這導致每個人每天20杯咖啡是很常見的平均數字。加蘭德的觀察顯示：「君士坦丁堡普通家庭為咖啡花費的金錢，和巴黎家庭為酒花費的一樣多。」此外，當地的乞丐向人索討金錢的藉口，經常是要「買咖啡」。

在此時的土耳其人當中，拒絕或疏忽給自己妻子咖啡會構成合法的離婚理由。男士們在結婚時要發誓，絕不讓自己的妻子沒有咖啡可喝，有人這樣形容：「那可能比以對伴侶的忠貞發誓還要更慎重。」

此外，還有一件事可以看到咖啡對當時人民生活的影響：

十六世紀君士坦丁堡，所有重要人士的家裡都有專門負責咖啡、不需要做其他事情的僕役；他們當中領頭的那一位，也就是檢查其餘所有人工作的主管，會在被預定用來接待訪客的廳堂附近擁有一個房間。土耳其人稱這位主管為Kavveghi，意即咖啡監督者或咖啡管事。

土耳其後宮的閨房，也就是女眷們居住的房間，也有很多這樣的管事服務其中，每位管事手下還帶領40到50位手下……。

(本文摘自《關於咖啡的一切•800年祕史與技法》/柿子文化)

【作者簡介】

威廉•H•烏克斯（William H. Ukers，1873～1945）

二十世紀初美國《茶葉與咖啡貿易》雜誌主編。從實地考察、資料蒐集到撰寫，烏克斯共耗費了近18年的時間，才終於在1922年完成了咖啡界的「舊約聖經」──《關於咖啡一切》，並於1935年修訂發行第二版，則又花了超過18個月的時間去整理、校訂。

除了《關於咖啡一切》，烏克斯另外還著有一本25年心血、以「茶」為主題的鉅作。