又有UFO目擊事件！南美國家玻利維亞近日傳出外星人目擊事件，事發當時民眾先在夜空中看見3道光束，接著有一架UFO緩緩降落，一名大約30公分的超迷你外星人從中走出，在大街上閒晃，讓當地人全都嚇壞了。

當地市民目擊到的外星人，身高約30公分，擁有橢圓形的頭和只有3根手指頭的短小手臂。(影片來源/YouTube/Al Rojo Vivo)

根據《每日星報》報導，這起事件發生在玻利維亞中部城市聖克魯斯（Santa Cruz），市民們當晚先在夜空中看見3道光束，接著有一架UFO緩緩降落在草地上，還有一名外星人從中走出，在街道上逛街、閒晃，「嚇壞了所有小孩和年輕人」。

據目擊者稱，這名外星人身高約30公分，有橢圓形的頭部，大大的眼睛內瞳孔只占了極小的比例，另外外星人的手臂很短，兩隻手上分別有3根指頭，沒有明顯的下肢，外型看起來就像是傳說中出沒於美洲的吸血生物「卓柏卡布拉（Chupacabra）」。

外星人在街頭遊蕩一會兒後，就回到UFO上，在眾多目擊者面前起飛離開，前往未知的目的地，只留下草地上的圓圈狀痕跡。UFO研究者阿里亞加（Javier Aliaga）當時也在現場，他回憶道：「當飛行物進入天空時，突然傳來像是打雷一樣的爆裂聲，而且這個飛行物感覺會噴火」。

據悉，這已經不是聖克魯斯第一次有外星人目擊事件，在2016年就曾有當地居民聲稱，他們看見一名外星人從UFO中走出，在附近到處行走，甚至還爬上了一棵樹，但當居民聽到聲響出來查看狀況後，外星人就迅速回到UFO上離開了。