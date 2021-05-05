一名自稱來自2582年的「時空旅人」，日前在網路上PO出多部影片，聲稱地球將在2026年陷入為期3天的恐怖黑暗期，人們必須在這幾天內遵守6項規定，才能保持安全，消息一出隨即掀起熱議。

據《每日星報》報導，抖音（TikTok）用戶「@timetraveler2582」自稱是來自2582年的時空旅人，並於上個月24日在網路上PO出影片，指出2026年6月6日這天，地球會發生重大變化。

他表示，從世界標準時間（UTC）2026年6月6日0時0分開始，地球將陷入3天的黑暗期，並提出6項遵守要點，「不要去看『他們』，不要仰望天空，不要去看那些來自金字塔的光，不要使用蠟燭以外的任何人工照明，待在家，做好準備」才能保持安全。

不過該名時空旅人並沒有解釋黑暗的原因，不少網友認為他說的太過模糊，也好奇更多關於「金字塔發光」的細節和後續，但他僅表示「日後我會再詳細說明，應該會解除你們心中的疑慮」。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言「我不想說謊，但我確實把這個災難日寫在手機的行事曆上了，儘管我還是抱持著高度的懷疑」、「拜託告訴我這不是真的，我超怕黑，而且我們沒有蠟燭」；不過也有人吐槽「這才不是真的！他有很多預言影片都沒成真，然後他就默默的把那些影片都刪了」。

面對質疑聲浪，該名時空旅人最近又PO出一段影片，表示自己不能再透露更多，因為政府並不希望人們知道太多，因此這是他對於2026年6月6日的「最後警告」，影片內容提到，地球確實將在世界標準時間2026年6月6日0時0分開始陷入黑暗，「唯有遵守『他們』的規定，才能保持安全。不要去看『他們』，不要仰望天空，不要與『他們』接觸，不要聽媒體或新聞頻道說的，因為真相永遠都藏在謊言背後」。

這名時空旅人的抖音帳號已吸引64.7萬粉絲追蹤，累計750萬按讚數，這2部影片也吸引了超過50萬觀看次數。