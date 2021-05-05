南非一對兄弟日前開小船出海釣魚，發現遠處海浪波濤洶湧，推測該處有大量魚群，隨即狂撒餌食並準備開釣，沒想到底下不只有魚群，還有上千隻海豚，正在進行覓食，畫面非常壯觀，有趣的是，之後又出現3隻座頭鯨，也加入搶食大戰。

根據《每日郵報》報導，來自南非開普敦(Cape Town)一對兄弟卡德(Kade Tame)和德馮(Devon)，日前開船至附近海岸福爾斯灣(False Bay)釣魚，期間發現一處海面波濤洶湧，產生不少浪花與白色泡沫，推測該區應該有很多魚，便狂撒餌食並準備開釣，兄弟倆原以為他們會滿載而歸。

令人意外的是，卡德兄弟倆卻撲了個空，上千隻海豚比他們早一步，只見海豚兵分兩路包圍淺灘魚群，形成猶如漁網的捕食陷阱，未料期間海裡又衝出3隻「海上巨人」座頭鯨(Humpback whale)加入搶食，影片中可見，座頭鯨長約52英尺(約15公尺)，從海豚群中間的的海浪裡冒出來。

卡德回憶表示，當時看到魚群朝另一個方向前進時，就讓他覺得非常詭異，才知道這是海豚設下的陷阱，數百隻海豚將魚群趕至同伴的「漁網」內，之後獵物便被困在海豚群中，隨著水流不斷繞圈，宛如迴轉壽司一樣，等著被海豚群吃下肚。

卡德接著說，由於海豚群捕捉獵物時，會導致附近海域形成漩渦狀水流，因此當時他們開的漁船也跟著緩慢旋轉，沒想到之後竟出現1隻座頭鯨，身旁還帶2個同伴，一起來吃霸王餐，「海豚和鯨魚吃了約半小時，獵物幾乎被吃光後，牠們才慢慢游走，看起來似乎都吃飽了」。