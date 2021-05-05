許多網路紅人靠著亮麗的外貌與火辣的身材，在網路上迅速打開知名度，不過有些網紅卻是因為「父母」而受到網友注意。泰國一名20歲的網紅，今年初才在TikTok上開通帳號，卻因為爸爸的長相太過俊俏而因此爆紅。

根據泰國當地媒體的報導，20歲的正妹網紅Meturr，今年2月在TikTok上開通帳號（@meturr）後，經常在網路上分享生活，但沒想到她近日在網路上公開的影片中，原本是要介紹當日的外出穿搭，卻在最後一幕秀出56歲的帥氣老爸，讓她瞬間淪為路人，吸引超過50萬人觀看。

事實上，Meturr自從開通帳號後就時常曬出「天菜老爸」過去的照片，照片中她的爸爸不僅擁有濃眉大眼，穿著打扮也十分時髦有型，即使現在已經56歲，頭髮些微發白卻不減帥氣，而且多年來他持續健身及運動，讓身材始終維持8塊肌及迷人的人魚線，加上爸爸本身的職業還是在泰國經營房地產業務，並經常接受電視及雜誌的專訪，讓他在業界小有知名度，收入相當可觀。

許多女網友看到她的影片後，紛紛暴動留言表示「天啊！我爸到底在幹嘛？」、「爸爸單身嗎？」、「你爸會不會太帥了」、「你有缺媽媽還是姊姊嗎？」、「多金又帥的爸爸哪裡找」、「我爸如果長這樣，我每天走路都有風」、「這位爸爸我可以」、「你爸根本是男神等級」。