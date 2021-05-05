化石生成的年代雖然距今久遠，但在日常生活中它們卻意外地離我們很近，仔細觀察很可能就會發現驚喜。美國2名男子日前到佛羅里達州海域潛水，豈料居然在海底發現了一根長約1.2公尺、重約22公斤的長毛象化石，讓2人都相當驚喜。

根據《福斯新聞》報導，塞米諾爾州立天文館（Seminole State Planetarium）館長德瑞克（Derek Demeter）近日和好友亨利（Henry Sadler）到佛羅里達州西南部進行水肺潛水，意外在海底發現了一根長4英尺（約1.2公尺）、重50磅（約22公斤）的巨型骨頭化石。

經過2人研究，認為這應該是長毛象的肱骨化石，來自距今約250萬年到1萬年前的冰河時期，「這個化石的密度比較大，所以我們覺得它應該有約10萬年的歷史」，而且化石長久以來都受到沙子的掩埋保護，所以保存得非常良好。

這個意外的發現讓2人都感到相當驚喜，分別拍了和巨型化石的合照後，上傳到社群平台和網友們分享，亨利直言，雖然這並不算是相當罕見的發現，「但仍令人難以置信！」，對此德瑞克也表示：「知道我們發現了可以讓人們感到興奮的東西，這讓我們兩個都相當開心」。

除此之外，在同一天內德瑞克和亨利還發現了史前鯊魚以及劍齒虎牙齒前端的化石，而這些化石目前都會被放置在當地中學的教室內，供學生們觀賞學習。