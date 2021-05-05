@oliviaalboher

what number can you get to?🤔💖 #dancer #tilt #fyp #FreeFreeDance #flexibility #dance #legs #stretching #flexible

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一字馬對腿部以及整個骨盆的要求極高，需要長時間的練習才能辦到，然而美國一名女舞者，不只能輕鬆做出一字馬，還能開腿270度，做出超狂「逆L」的高難度劈腿動作，讓3200萬人全看傻了。

美國女舞者奧莉維亞（Olivia Alboher）經常在抖音（TikTok）帳號「@oliviaalboher」分享高難度的動作影片，上月更輕鬆完成一項「十級挑戰」，展現驚人的柔軟度。

影片中，她全身穿上粉紅色系的服裝，並在頭頂上方到右手的位置，分別排上10到0的字卡，接著便以「站立一字馬」的姿勢，依序進行挑戰，數字愈小、難度愈大。

只見奧莉維亞在左手扶著左腳腳踝的輔助之下，左腳指尖依序點到9、8、7、6、5的字卡，接著更毫不費力的成功來到字卡0的位置，約莫是她右側腰部的位置，也就是說，她等於是將左腿拗折了270度，呈現「逆L劈腿」的超狂姿勢。

影片曝光後吸引逾3200萬觀看次數，其中130萬人按讚，將近5萬6000人留言。奧莉維亞也打趣笑說，自己養的狗在現場看到這驚人一幕時都「嚇壞了」。

事實上，除了劈腿之外，奧莉維亞也經常做出身體向後對折的下腰動作，或是以站立的姿勢做出標準的一字馬動作，接著再用頭部輕點腳踝，展現驚人的柔軟技巧和絕佳的平衡感。

@oliviaalboher

something horrible happened to me in this video.... 😭😭 I SCALPED MYSELF ##fyp ##foryou ##ouch ##dancer ##legs ##tilt

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@oliviaalboher

i wanna end me @wish ##fyp ##backbendchallenge ##foryou ##dancer ##flexibility ##dance

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