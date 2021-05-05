美國加州一間動物收容所先前救回一隻流浪幼貓，起初工作人員認為，小貓外型可愛，應該很快就能找到新家，沒想到牠個性卻非常兇，只要有人靠近牠就會躲進角落，並發出威脅低吼聲，導致沒有人敢領養牠，直到收容所員工將牠帶回家，並讓牠與愛犬相處，才漸漸讓幼貓卸下心防。

“Betty just crawled onto Truvy, made herself comfortable, and wouldn’t move ... It was the sweetest thing.” 由 The Dodo 發佈於 2021年1月9日 星期六

根據《The Dodo》報導，位於加州聖巴勃羅的動物收容所「Jelly's Place」日前救回一隻流浪幼貓，是1個月大左右的暹羅貓(Siamese)，由於牠的外型可愛且年紀小，因此工作人員認為，幼貓應該很快能找到新家，未料牠的脾氣卻非常壞，只要看到有人靠近，牠就會縮到籠子的角落，並發出憤怒的低吼聲。

幼貓不讓人接近的行為，也導致沒有人敢認養牠，讓收容所相當傷腦筋，其中一名員工班肯(Kendal Benken)，曾照顧過很多隻貓，經驗非常豐富，得知此事後，便決定將幼貓帶回家，發現這一隻貓其實並不可怕，只是被嚇壞了，班肯表示「牠不讓任何人碰牠，而且看起來很生氣，宛如一個小惡魔，但這其實是害怕的表現」。

幼貓被帶回家後，脾氣仍非常暴躁，班肯先是幫牠取名為「貝蒂」(Betty)，並替牠準備貓砂盆、飯碗等，提供牠安全的住處，幫助貝蒂迅速適應環境，而班肯還養了2隻狗，牠們發現有新成員加入時，就經常待在籠子旁釋出善意，起初貝蒂對狗都很冷漠，但牠們並不介意，其中一隻狗特魯維(Truvy)甚至把自己當成小貓的母親，不僅時刻關注牠，還會睡在貝蒂的籠子旁邊。

在特魯維的努力下，幼貓也漸漸卸下心防，班肯表示，「貝蒂會爬到特魯維的身上，而特魯特怕自己亂動會嚇到貝蒂，便會保持同一個的姿勢，也是我看過最甜蜜的事」，如今貝蒂變得非常溫馴，也順利被人認養。