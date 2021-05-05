人們總愛說九命怪貓，好像貓有九條命般耐摔，但Amy（化名）的貓咪沒有那麼幸運。一天Amy看天氣很好，想要讓小醬（化名）去陽台曬曬太陽，於是將六樓的窗戶打開，未滿一歲的小醬也就屁顛屁顛的走出去，然後Amy就去準備晚餐。

這時電話響起，Amy邊講電話也就順手邊把陽台窗戶關上，等到講完電話她才瞬間想起：「貓咪呢？」，此時「小醬」早已不見蹤影。

慌忙衝到樓下尋找，只見一堆人圍觀，她的「小醬」因為陽台窗戶被她關了不得其門而入，不知怎的墜樓、只剩滿身是血的冰冷遺體。

可以想見Amy有多自責吧，但千金難買早知道，她連確切到底什麼時間無心把陽台窗戶關上都想不起來，根本不敢想像「小醬」當時有多無助。

國外曾有報導，雖然貓咪有很好的身體平衡系統，但還要有一定的高度配合才有辦法及時調整身體方向，讓腹部朝下、藉由尾巴來保持平衡讓四肢安全著地。而所謂一定高度，是要高達七樓以上，貓咪才會有足夠的時間做出「翻正」反射，讓身體像降落傘一樣安全著陸。

若是從七樓以下摔落，則沒有時間讓貓咪調整姿勢，直接重力加速度下墜的結果，反而傷勢會更嚴重。國外報導過從高樓摔下還保住性命的九命怪貓，高度是32樓。

但看到這裡，如果您家是七樓以上，也千萬不要拿貓命來賭，只要疏忽都有可能是永久的遺憾。我自己也曾因為腦子裡想著其他事情、而把我家貓兒子鎖在外面的紀錄，還好我當時鎖上的是平地落地窗，幸運的只有換來貓兒子進不了門的一臉哀怨。