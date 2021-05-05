一般人若是懷有雙胞胎，除了本身或是另一半有此基因，以及人工受孕的方式外，想要懷上多胞胎十分困難，但來自馬利共和國的一名25歲女子，懷孕接受產檢時，醫生透過超音波掃描告訴她懷有7胞胎，沒想到到了生產那天剖腹才發現還有另外2胎，讓現場醫護人員及婦人家屬全傻眼。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，一名來自馬利共和國的25歲女子哈利瑪西塞（Halima Cisse），在懷孕初期醫生就透過超音波掃描告訴她懷有7胞胎，她便小心翼翼的照顧著自己與腹中的孩子，待即將生產時才飛到摩洛哥的大間醫院待產。

Malian Halima Cisse gives birth to nine babies in world record https://t.co/zfaNB5YUIx #Nigeria #NigeriaNews pic.twitter.com/KRRERBg6IM — Nigeria Newspapers Online (@NigNewspapers) May 5, 2021

生產當天哈利瑪西塞依照流程進入產房，準備進行剖腹手術，但當醫生手術刀一下去後全部人都驚訝不已，因為哈利瑪西塞懷的不是7胞胎，而是4男5女的9胞胎，讓所有醫護人員趕緊通報家屬及院方準備更多的保溫箱，所幸9位小寶寶經過醫生的檢查後都十分健康，這對於多胞胎來說十分罕見，因為多胞胎在母體中可能會因為營養不足，而無法達到足月的體重，甚至因此失去生命。

這個驚人的消息也受到西非國家領導人的注意，馬利共和國的衛生部部長范塔西比（Fanta Siby）還特別在網路上發聲明表示「新生兒，5個女孩和4個男孩，以及他們的母親都很好」，吸引大批網友留言祝賀。