蘇格蘭一名女子日前與親友一起歡慶37歲生日，媽媽別出心裁的準備了一個迷你熱氣球當作她的禮物，底下還藏了10張鈔票，沒想到當女子打開禮物時，氣球卻瞬間飛上天空，讓她當場欲哭無淚，只能眼睜睜的看著到手的錢飛走。

綜合外媒報導，家住蘇格蘭格拉斯哥市（Glasgow）的妮琪（Nikki Walker），上月23日與親友一起開生日趴，她的妹妹帶來媽媽卡蘿（Carol）送給她的迷你熱氣球禮物，沒想到當她開心拆著媽媽給的禮物時，沒注意到熱氣球暗藏玄機，等她將繩子解開後，熱氣球突然瞬間飛上天空，而且底下竟然藏了10張面額10英鎊（約新台幣387元）的鈔票。

當妮琪意識到這件事時，想伸手攔截卻已經來不及，讓她哀怨直呼，「我一打開盒子，氣球就飛到天上去，上面有差不多100元英鎊（約台幣3870元）的鈔票啊！」

事後妮琪將慘況分享到社群後，隨即獲得廣大迴響，更有網友開玩笑幫她設立募款網站，讓她哭笑不得的說，「突然有上百人要加我好友，大家都稱呼我是『氣球女孩』，但現在我只想知道氣球飛到哪裡去了？它到底走了多遠？」。